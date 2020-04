PEIC, LA PLATEFORME DES ÉDITORIAUX COMIQUES INDÉPENDANTS

Onze petits éditeurs espagnols se réunissent pour créer la plate-forme indépendante d’édition de bandes dessinées

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a contraint de nombreuses entreprises à arrêter leur activité, l’un des secteurs les plus punis pour cette raison est la culture, non seulement les productions cinématographiques et télévisuelles ont été arrêtées, soit les cinémas ont dû fermer , jusqu’à ce que l’on ne sache pas quand. Le monde de la bande dessinée a également été affecté après l’annulation de nombreux événements, nous avons les exemples les plus récents en Espagne tels que FICOMIC, la foire internationale de la bande dessinée de Barcelone et à l’international au Comic Con à San Diego, dans ces citations les petits éditeurs Ils ont trouvé un écart très important pour atteindre de nouveaux lecteurs et augmenter leurs ventes.

L’annulation des nouveautés, une production éditoriale sous minimums, avec tous les fournisseurs fermés jusqu’à nouvel ordre et une stratégie qui au cours de ces semaines semble avoir davantage répondu à un «sauvez-vous qui peut» qu’à une action coordonnée par tous les membres du secteur – Qu’ils soient distributeurs, éditeurs, librairies, organisateurs d’événements ou, comment l’ignorer, auteurs, ils ont motivé onze petits éditeurs espagnols (Cascaborra Ediciones, Ediciones La Cúpula, Fandogamia Editorial, GP Ediciones, Grafito Editorial, Harriet Ediciones, Karras, Nuevo Nueve, The Rocketman Project, Sallybooks et Trilita Ediciones) ont uni leurs forces pour créer le Plateforme indépendante des éditeurs de bandes dessinées, un groupe qui implique la publication de 190 titres par an et un total de 230 auteurs dans ses catalogues, dans le but de planifier des actions conjointes pour atténuer les effets négatifs de l’urgence sanitaire dans l’industrie et renforcer l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de la santé. comique.

Dans un premier temps, depuis la plateforme, les éditeurs ont souhaité transmettre le message d’optimisme suivant:

Librairies. Vous n’êtes pas seul et vous êtes notre principal partenaire pour tout. Dans très peu de temps, nous commencerons à planifier les premières présentations de nouveautés avec nos auteurs, et nous essaierons de ne pas manquer nos livres sur vos étagères. Nous voulons articuler une réponse commune au manque de liquidité du secteur et à la situation du marché de la vente en ligne. Comptez sur nous comme nous comptons sur vous.

Évènements. Nous avons hâte de commencer à marquer de nouvelles dates sur notre calendrier. Les lecteurs de bandes dessinées ont besoin de nous pour leur rendre visite dans leurs villes, dans leurs villes, partout! Nous allons déplacer ce que nous n’avons jamais fait auparavant. Les événements sont les moteurs du secteur et nous voulons contribuer à votre réussite. Bien que tous les concours fixent des dates similaires ou très proches au cours du deuxième semestre, nous trouverons un moyen d’atteindre tout le monde. Ne vous découragez pas car nous vous soutiendrons.

Auteurs. Ce sont des moments difficiles et il est possible que votre nouveauté prenne plus de temps que prévu et que les perspectives soient très noires, mais nous sommes toujours là. Nous atteindrons le public, qui a plus que jamais besoin de vous pour lire et, dès qu’une librairie pourra accueillir une séance de dédicaces, vous serez le front de bataille. Leeros por RRSS est synonyme de loisirs et de bien-être, mais les sourires les plus chaleureux viendront lorsque nous pourrons enlever nos masques.

Et à tous les lecteurs de bandes dessinées, nous voulons juste vous rappeler que, lorsque vous aurez terminé vos piles de lecture en attente et que vous aurez fait fondre tout le matériel en ligne que nous avons organisé pendant la quarantaine, nous continuerons ici et nous aurons besoin de votre soutien comme vous l’avez fait jusqu’à présent pour continuer à vous offrir le meilleur de nous-mêmes .