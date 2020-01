Pennywise n’est pas le seul membre des espèces de l’informatique (dans les livres de Stephen King)

ILPennywise the Clown, le monstre qui change de forme, est l’un des plus grands méchants de Stephen King, mais La tour sombre les livres présentent une autre espèce de TI. La bibliothèque de romans et de nouvelles de Stephen King accueille des dizaines d’antagonistes mémorables, dont Randall Flagg de The Stand, Kurt Barlow de Salem’s Lot et Overlook Hotel rempli de fantômes de The Shining. Peut-être le plus emblématique est-il l’informatique, un extraterrestre qui change de forme est le plus souvent vu dans sa forme par défaut de Pennywise le clown dansant.

IL semble vraiment être une créature unique, mais ce n’est pas le cas. Bien que ces concepts restent inexpliqués dans les adaptations informatiques, la créature est originaire d’un autre royaume appelé Macroverse, un endroit censé être lié aux espaces Todash trouvés dans la série The Dark Tower. L’obscurité de Todash contient en elle des monstres inimaginables semblables aux anciens Lovecraftiens, et l’informatique est probablement une telle créature, bien qu’elle ait atterri sur Terre près de ce qui allait devenir la ville de Derry, dans le Maine.

Un autre point d’intrigue non mentionné dans les adaptations informatiques faites jusqu’à présent est que la créature est une femme, ou du moins semble en être une, comme dans le livre de King, IT pond des œufs. Ces œufs sont apparemment détruits avant de pouvoir éclore, mais les fans se sont souvent demandé si l’un d’eux aurait pu survivre. Nous ne savons pas quoi que ce soit avec certitude, mais si un bébé informatique vivait, le monstre de la Tour Sombre appelé Dandelo pourrait être de cette lignée.

Dandelo entre dans l’histoire de la Tour Sombre dans le tout dernier livre de la série épique et fantastique de Stephen King, simplement appelé La Tour Sombre. Dandelo, un métamorphe qui utilise l’alias Joe Collins, vit dans une maison conviviale sur Odd Lane dans les Terres Blanches d’Empathica. Il a rencontré le trio de Roland Deschain, Susannah Dean et Oy, qui finissent presque par mourir à ses mains. En effet, Dandelo se nourrit d’émotions et prend la forme d’un comédien debout pour s’attaquer aux rires de Roland et de ses compagnons. Ils finissent par échapper à cette situation et tuent Dandelo avec l’aide de Stephen King lui-même, alors que l’auteur s’insère dans l’histoire dans une tournure des événements extrêmement méta.

Il s’avère que Dandelo tenait captif le personnage d’Insomnia, Patrick Danville, et se nourrissait de différentes émotions à différents moments, car chacun avait sa propre saveur. Cela comprend la peur, l’assaisonnement préféré de Pennywise IT. Ajoutant aux parallèles entre les deux, la vraie forme de Dandelo ressemble à un insecte, tandis que l’informatique est une araignée massive, et le fait que Dandelo utilise un robot de maintenance appelé Stuttering Bill, dans une référence claire au Losers ‘Club d’IT. Quand la finale Tour sombre premier livre est sorti, de nombreux fans de King ont supposé que Dandelo était en fait IL, mais King a nié cela, offrant à la place l’idée que les deux créatures sont de la même espèce. On ne sait pas encore si Dandelo pourrait être une progéniture informatique.

