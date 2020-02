Père, il n’y en a pas plus d’un: analyse Blu-Ray

Nous analysons en Cinémascomique le Blu-Ray de Father There Is No More Than One, la comédie à succès de Santiago Segura.

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale en Blu-Ray de Père, il n’y en a qu’un, où Santiago Segura est responsable de la mise en scène, de la mise en scène, de la production et de la signature du scénario de cette comédie folle pour toute la famille, qui, après son succès au box-office espagnol, a déjà commencé la production de la suite.

Comedy est maintenant en vente dans les magasins DVD et Blu-ray, ainsi que disponible à la location et à la vente numérique. Le film Sony Pictures est distribué en format physique par Sony Pictures Home Entertainment dans notre pays, après être devenu le film espagnol le plus rentable de l’année et avoir accumulé près de trois millions de téléspectateurs dans les salles.

Père, il n’y en a qu’un raconte les aventures chaotiques de ce que nous pourrions qualifier de «beau-mari». Et Javier (Santiago Segura) répond parfaitement à ce stéréotype: sans s’occuper du tout de la maison et des enfants, il sait toujours parfaitement quoi faire, mais sans bouger le petit doigt . Et il donne continuellement à sa femme des phrases du type: “Tu ne t’organises pas.” Ou le classique: “Ne soyez pas nerveux” … Puisqu’il considère que sa femme débordante se noie dans un verre d’eau, et qu’il pourrait faire mieux.

Cependant, Javier devra faire face à la réalité de s’occuper de ses cinq jeunes enfants, lorsque sa femme décide de partir en voyage et de le laisser seul face au danger. La situation chaotique qui sera provoquée chez soi évoluera progressivement de comique, jusqu’à ce qu’elle se termine par la catastrophe la plus absolue. Mais en même temps, cela donnera à chacun la possibilité de se rencontrer et de s’amuser ensemble, pratiquement, pour la première fois, en raison du travail épuisant et absorbant du chef de famille.

Le film a un casting de luxe, comme d’habitude dans les productions de Santiago Segura (La saga Torrente), qui cette fois est accompagnée dans le scénario de Marta González de Vega (Sans rodéos). En ce qui concerne le casting, les noms de Toni Acosta (Ladies of (h) AMPA), Sílvia Abril (Ghost Promotion) et Leo Harlem (Villaviciosa d’à côté) se démarquent, ainsi que différents camées, comme Anabel Alonso (7 Lives).

Father There Is No More Than One a été écrit par Marta González de Vega et Santiago Segura, tandis que ce dernier est chargé de la diriger. Il est produit par Santiago Segura, Mercedes Gamero et María Luisa Gutiérrez. Le directeur de production est Axier Pérez Serrano et les producteurs associés sont Cindy Tepermany Mogambo. Le film dure environ 92 minutes et est considéré comme adapté à tous les publics.

Le film est présenté dans sa version Blu-Ray avec divers extras et d’une durée de plus d’une heure, que nous avons analysé pour les lecteurs de Cinemascomics. L’analyse Blu-Ray est totalement exempte de spoilers, au cas où vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir le film et que vous souhaitez savoir quels extras il contient.

Données techniques:

DVD:

Audio en espagnol Dolby Digital 5.1 et espagnol Dolby Digital 2.0.

Sous-titres en anglais.

Film en définition standard, écran large (2,38: 1).

BLU-RAY:

Audio en espagnol DTS-HD MA 5.1 et espagnol DTS-HD MA 2.0.

Audio du contenu supplémentaire en espagnol DTS-HD MA 2.0.

Sous-titres en anglais.

Film et extras en haute définition sur grand écran (2.38: 1).

Making Of (7 minutes):

Florentino Fernández est chargé de suivre Santiago Segura et le reste de l’équipe avec une caméra pendant le tournage. Il parle également à Toni Acosta, qui joue Marisa, la mère des 5 personnages principaux; avec Silvia Abril, qui donne vie à Carmen, la belle-soeur lourde; avec Leo Harlem, qui joue Oncle Paco; avec Martina D’Antiochia, qui incarne Sara, la fille aînée du mariage; avec Sirena Segura, qui donne vie à Paulita; et avec Calma Segura, qui incarne Carlota, la fille la plus responsable.

Ensuite, Florentino Fernández s’entretient également avec l’humoriste Alberto Casado, de Pantomima Full, qui a un caméo en tant que psychologue de l’une des filles; avec Anabel Alonso, qui a un caméo en tant que directrice de l’école; et avec la jeune Luna Fulgencio, qui assume le rôle de Rocío. En outre, nous voyons également une revue du reste de l’équipe artistique et technique.

Makin Of (Director’s Cut) (58 minutes):

Florentino Fernández est à nouveau en charge de la réalisation de celui-ci, plus long et plus détaillé, où je passe en revue tous les équipements de production, de ses membres aux matériaux utilisés pour la bande. À leur tour, nous voyons comment ils ont recréé Cancun sur la plage de Marbella, comment ils ont tourné le camée d’El Rubius dans la Gran Vía de Madrid et comment ils ont enregistré des scènes à l’intérieur de la maison, dans une villa située à Olías del Rey, à Tolède.

Ensuite, nous rencontrons Rafael Acebes, qui est deux fois l’action de Leo Harlem pour les séquences à risques, ainsi que des enfants qui apparaissent comme des figurants dans les scènes à l’école. Parallèlement à cela, Florentino Fernández nous présente le tuteur des enfants pendant le tournage, ce qui garantit la santé mentale et physique des enfants. Ensuite, ils nous montrent comment ils ont enregistré la séquence Mariachi dans le quartier madrilène de Barajas, en plus de voir comment ils ont recréé le bureau du personnage de Santiago Segura, dans un grenier de la Gran Vía.

De retour à Olía del Rey, le spécialiste Federico Cueva raconte comment il travaille avec les enfants pour les scènes d’automne. De plus, ils nous apprennent comment ils ont enregistré les camées d’Anabel Alonso, Alberto Casado et Goizalde Núñez. Plus tard, nous pouvons voir comment ils ont filmé la scène dans laquelle les rideaux prennent feu.

Clip vidéo de la chanson «Quand je me sens bien» (4 minutes):

Interprété par Hall Effect, dans lequel les enfants protagonistes apparaissent.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de Father There Is No More Than One, désormais disponible pour vous ramener chez vous en version DVD et en version Blu-ray, ainsi qu’en location et vente numérique; et donc vous pouvez rire avec elle autant de fois que vous le souhaitez.

