Performances préférées des superstars de la WWE dans les films

C’est le week-end de Wrestlemania et le trafic 411mania sera inondé de fans de lutte débattant des mérites de la lutte sans public alors quelle est la meilleure façon de se débarrasser de l’attention supplémentaire? Composez une colonne flagrante qui présente des superstars de la WWE mélangées à des films, bien sûr.

La WWE a une histoire longue et colorée avec l’industrie du cinéma. De Hulk Hogan et Randy Savage à Dwayne «The Rock» Johnson et Steve Austin, un certain nombre de grandes stars ont trouvé différents niveaux de succès sur grand écran. Bien que je ne couvre pas directement les sorties vidéo, vous pouvez y trouver des visages encore plus familiers.

Je vais commencer tout de suite en disant que Terry Funk dans Roadhouse est un trésor.

Je crois que ma première exposition à un lutteur dans un film a été Rocky III et le tour de Hulk Hogan en tant que “Thunderlips”. Method Acting de Hogan n’était pas un tronçon, l’apparence a bien joué pour le public et a aidé à attirer l’attention sur l’élan du WWF (comme on l’appelait à l’époque) et son attrait pour le grand public. En outre, cela a amené Hogan et M. T à faire équipe et à trouver la popularité qui figurait dans la toute première Wrestlemania. Continuité!

Hogan a assumé un certain nombre d’autres rôles comme No Holds Barred, Suburban Commando, M. Nanny et Santa With Muscles, mais moins ils en ont dit, mieux c’est. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un film, sa série télévisée Thunder in Paradise est étonnamment agréable. Je suis d’accord avec les critiques qui l’ont qualifié de “stupide, sexiste et embarrassant” mais beaucoup de “fun”.

Le rival de Hogan pour Wrestlemania, Rowdy Roddy Piper, a fait sa propre marque sur Hollywood et c’est celui qui tient toujours aujourd’hui dans They Live. Les films d’horreur de science-fiction de 1988 ont été écrits et réalisés par John Carpenter et interprété par Piper, Il joue un vagabond qui découvre que la classe dirigeante sont des extraterrestres qui déguisent leur apparence et manipulent les gens pour dépenser de l’argent, se reproduire et accepter le statu quo avec subliminal messages dans les médias. Le film sonne toujours vrai et le jeu de Piper est parfait pour le rôle. Carpenter avait rencontré Piper à WrestleMania III et le réalisateur a déclaré que c’était un choix facile: “Contrairement à la plupart des acteurs hollywoodiens, Roddy a la vie écrite partout sur lui.” Il y a peu de temps, j’ai regardé They Live et ça résiste bien aujourd’hui, peut-être encore plus étant donné la culture politique dans laquelle nous nous trouvons.

Piper était également dans le classique culte Hell Comes to Frogtown. Je ne m’en souviens pas beaucoup mais si vous vous retrouvez coincé à l’intérieur pendant une longue période, cela vaut la peine de chercher.

Quand il s’agit de savoir qui a eu la meilleure carrière à Hollywood, Dwayne «The Rock» Johnson détient ce titre, haut la main. Alors que sa carrière a commencé un peu cahoteuse, il a continué à revitaliser quelques franchises et à se tailler sa propre niche avec un certain nombre de superproductions légitimes dans plusieurs genres. Be Cool, Central Intelligence, The Gridiron Gang, Moana, Skyscraper, Jumanji: Welcome to the Jungle / The Next Level, et The Fast and Furious franchise and spin-off sont tous des exemples du charisme que Johnson apporte à ses rôles. Même son HBO Ballers est un tour cool.

J’ai même trouvé sa fée des dents un moment amusant avec la famille.

Dave Bautista (Batista) est une autre superstar moderne qui fait lentement mais sûrement sa marque à Hollywood. Son rôle le plus célèbre est Drax le Destructeur dans le méga hit des Marvel Studios Guardians of the Galaxy, mais il a également joué le rôle de M. Hinx dans le film de James Bond, Spectre et dans Blade Runner 2049 en tant que Sapeur Morton. En regardant son prochain calendrier d’acteur, Bautista est à surveiller.

John Cena met lentement en place un CV décent avec des tours dans Bumblebee, Blockers, Daddy’s Home, Trainwreck, et une flopée de voix.

Jesse Ventura a porté de nombreux chapeaux au fil des ans, mais il a eu une carrière de catch brève mais notable et encore meilleure en tant qu’annonceur de catch. Il a également réussi à décrocher des rôles sympas dans des films d’action des années 80 comme Predator, The Running Man et Demolition Man. On se souvient surtout de son rôle dans Predator pour ses lignes machos, surtout quand on lui dit qu’il saigne et qu’il répond: “Je n’ai pas le temps de saigner.” Virilité des années 80 à son meilleur.

Si je devais choisir un favori personnel, il irait à Andre the Giant dans The Princess Bride. De plus en plus est sorti de son temps à faire le film et cela ne fait que lui faire encore plus plaisir. Le classique de Rob Reiner est magistralement raconté et la performance d’André en tant que sympathique géant Fezzik se distingue toujours comme le cœur du film. Le documentaire de HBO sur la vie d’André a mis encore plus de lumière dans les coulisses de ce film et vous fait l’aimer encore plus.

Ce sont quelques-uns de mes favoris, quels sont les vôtres?