Persona 5: Comment trouver et vaincre le Reaper | .

Persona 5 cache l’un de ses adversaires les plus coriaces au sein du Reaper. Ce guide aidera les joueurs à localiser et à vaincre le Reaper. Persona 5 a connu un succès retentissant lors de sa sortie. Après les innombrables retards, les fans s’inquiétaient de la qualité du jeu lors de sa sortie finale. Les fans ont rapidement découvert que Persona 5 était l’un des meilleurs RPG modernes à ce jour. Cette série dérivée emprunte son ADN à Shin Megami Tensei, sa franchise mère et tire de Pokemon avec un combat qui dépend des avantages et des inconvénients de la frappe. Persona 5 raconte l’histoire de Joker (son vrai nom est personnalisable dans le jeu), un adolescent qui a été faussement accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. De là, il est envoyé vivre à Tokyo avec Sojiro Sakura, son surveillant pendant sa période de probation. Persona 5 partage la majorité de son temps entre deux styles de gameplay différents, un simulateur de vie et un RPG basé sur le tour. Dans le monde réel, les joueurs tisseront des liens avec d’autres personnages et renforceront leurs relations, en fréquentant des rendez-vous, en dégustant un bol de ramen ou en pratiquant divers sports. Dans le métaverse, une réalité alternative où les gens rêvent et où les cognitions prennent une forme physique, le combat au tour par tour prend le relais alors que le joueur est chargé de voler les trésors à l’intérieur de divers palais antagonistes. Une quête secondaire majeure nécessite que le joueur vainc le Reaper, l’un des ennemis les plus coriaces du jeu. Ce guide aidera les joueurs à localiser et à vaincre le Reaper.

Connexes: Persona 5: Trucs et astuces pour débutants

Dans le monde cognitif, tous les personnages principaux changent de look et acquièrent avec eux de nouvelles capacités. Chaque personnage contrôle une Persona, certaines plus puissantes que d’autres. Joker a la capacité unique d’utiliser plus d’une Persona à la fois, ce qui lui permet la plus grande polyvalence au combat. En dehors des palais, les joueurs sont autorisés à explorer une zone appelée Mementos. Mementos est un donjon spécial qui relie tout le monde cognitif du Japon en un seul endroit. il ressemble au système de métro de la ville et les joueurs peuvent voyager plus profondément dans Mementos pour découvrir des trésors et des secrets. Cela agit comme le dernier palais obligatoire du jeu, mais les joueurs peuvent y arriver tôt. Lors de l’exploration des souvenirs, les joueurs montent dans Morgana (à ce stade, Morgana est transformée en voiture) pour voyager rapidement d’un étage à l’autre. Au plus profond des souvenirs, les joueurs trouveront le Reaper. Ce guide aidera les joueurs à localiser exactement où se trouve le Reaper dans les souvenirs et comment le démonter.

Il n’y a en fait aucun endroit spécifique pour trouver le Reaper dans Persona 5 à l’intérieur de Mementos. Au contraire, pour faire apparaître le Reaper, le joueur doit rester complètement immobile pendant 2 minutes. Après un certain temps, le cliquetis de la chaîne commencera à retentir et au fil du temps, le Reaper fera son apparition. Le Reaper est incroyablement puissant, contenant de nombreuses attaques différentes et ayant une stat défensive massive. De plus, il est recommandé au joueur de laisser le Reaper lui tendre une embuscade. Il est contre nature de laisser les ennemis attaquer en premier, mais en laissant le Reaper le faire, il n’attaquera qu’une fois par tour au lieu de plusieurs fois, ce qui le rendra plus facile à combattre. Il n’est pas recommandé d’essayer d’attaquer le Reaper à tout moment de l’année, à l’exception de la saison de la grippe.

La saison de la grippe est un événement qui se produit pendant les mois de novembre et décembre. Pendant la saison de la grippe, comme le moral est bas pour les Japonais qui s’inquiètent de tomber malades, les ombres à l’intérieur de Mementos ressentent le même niveau d’effroi. En ce qui concerne le gameplay, les ombres sont désormais toutes réglées avec Désespoir et mourront après trois tours. Tout ce que le joueur a à faire est de survivre à ces trois tours et le Reaper sera vaincu. Pendant ces virages, il est recommandé de se concentrer principalement sur la guérison et la défense. Morgana est un excellent personnage à avoir dans cette situation en raison de son énorme arsenal de capacités de guérison. Pendant que Morgana guérit, le reste de l’équipe peut défendre ou améliorer son évasion pour éviter d’être touché. Les joueurs ne devraient pas du tout se concentrer sur l’attaque du Reaper, car l’effroi de la saison de la grippe sera la seule chose à le faire rapidement. C’est un excellent moyen d’acquérir rapidement de l’expérience. De plus, le Reaper peut potentiellement laisser tomber l’accessoire du Pilier Divin. L’accessoire du Pilier divin réduit de moitié tous les dégâts à venir sur l’équipe, ce qui en fait un accessoire parfait pour verrouiller les palais plus durs plus tard dans le jeu.

Persona 5 sort une version mise à jour plus tard cette année appelée Persona 5 Royal. Cette nouvelle version mise à jour contient de petits ajouts comme un nouveau thème d’ouverture et une intro, un tout nouveau Phantom Thief, Kasumi Yoshizawa, de nouveaux Confidants et un nouveau contenu à l’intérieur des palais, y compris de nouveaux dialogues et puzzles. Cela ressemble à l’expérience définitive de Persona 5. Il a également été confirmé que la méthode de la saison de la grippe ne fonctionnera pas sur le Reaper dans Persona 5 Royal, donc les joueurs de ce titre devront réellement apprendre le combat. Persona 5 est l’un des meilleurs RPG à sortir au cours de la dernière décennie. La façon dont il combine son combat au tour par tour avec l’établissement de relations est l’une des meilleures fonctionnalités du jeu. Bien que ce ne soit pas une nouvelle fonctionnalité pour la franchise Persona, aussi réussi que Persona 5, il n’est pas difficile d’imaginer que ce jeu était le premier pas de beaucoup de gens dans la franchise. En outre, un spin-off canonique sort également bientôt appelé Persona 5 Scramble. Ce jeu se déroule après la fin du titre original et plutôt que le combat au tour par tour, il opte pour un gameplay plus d’action similaire à la franchise Dynasty Warriors. Joker et les voleurs fantômes se retrouvent contre une horde géante d’ennemis et doivent travailler ensemble pour les abattre. Le jeu est sorti le 20 février 2020 et est disponible sur Playstation 4 et Nintendo Switch. C’est la première fois que les franchises franchissent le pas vers la Nintendo Switch. On ne sait pas quand le jeu prévoit de se diriger vers l’ouest, mais de nombreux fans inconditionnels de Persona 5 sont ravis de prendre une autre aventure avec les voleurs fantômes.

Plus: Persona 5 Nintendo Switch Port Dream toujours vivant

Persona 5 est maintenant disponible sur PS4 et PS3.