Voici Personne d’intérêtle méchant Samaritain A.I. expliqué. Person Of Interest est une série de thrillers créée par Jonathan Nolan. Avant le spectacle, Nolan collaborait fréquemment avec son frère cinéaste Christopher Nolan sur des scénarios. Il a écrit la nouvelle qui a inspiré Memento, et le duo a travaillé ensemble sur Interstellar et les deux dernières entrées de la série Dark Knight. Il est actuellement mieux connu pour son redémarrage de Westworld sur HBO, qui était basé sur le film de science-fiction culte de Michael Crichton.

Comme Westworld, Person Of Interest traite des thèmes des robots et de la sensibilité et du libre arbitre de A.I., et tourne autour d’une machine qui peut prédire les crimes. Le créateur de The Machine Finch – joué par Michael Emerson – recrute un ancien agent de la CIA nommé Reese (Jim Caviezel) pour enquêter sur ses diverses prédictions. Finch et Reese ont rapidement constitué une petite équipe autour de The Machine, et le spectacle est passé d’une procédure à quelque chose de plus unique au fur et à mesure de sa progression, avant de se terminer avec la cinquième saison en 2016.

Person Of Interest a révélé que The Machine a été créé en réponse au 11 septembre et au besoin d’un A.I. capable de parcourir de grandes quantités de données pour rechercher les menaces potentielles. Ce qui a rendu The Machine unique, c’est que son créateur Finch lui a donné de l’empathie, donc il n’agit pas seulement sur des données froides et peut comprendre les choses d’un point de vue humain. Bien sûr, The Machine n’était pas le seul A.I. créé avec ces paramètres, avec Person Of Interest saison 3 révélant l’existence d’un programme rival surnommé Samaritain.

Le Samaritain de Person Of Interest a été créé par Arthur Claypool, mais alors que le gouvernement fermait le projet, ses disques ont ensuite été récupérés par Decima Technologies. Leur objectif pour Samaritain est pour l’A.I. de prendre le contrôle du monde et de le faire fonctionner sans paramètres embêtants comme l’humanité ou l’empathie, et en n’agissant que sur les données. Une fois que l’A.I. est opérationnel et commence à recruter des agents pour sa cause et à identifier et éliminer les menaces pour lui-même et ses objectifs. Ses capacités dépassent également celles de The Machine, étant de cibler et d’analyser les individus dans les moindres détails.

Bien qu’ils aient pu être développés avec des objectifs similaires à l’esprit, les méthodes de The Machine et des Samaritan A.I.sont en totale opposition. La finale de Personne d’intérêt voit Reese, Finch et The Machine courir contre le temps pour détruire le Samaritain une fois pour toutes après qu’il ait tenté de s’échapper vers un satellite, mais après quelques sacrifices, ils réussissent à détruire le voyou A.I. pour de bon.

