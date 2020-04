PETA propose que Thor devienne végétalien dans le MCU

Avec un bob bâclé et un ventre énorme, le dieu du tonnerre était bouche bée au public Avengers: Fin de partie, car nous étions habitués au physique vigoureux de Chris Hemsworth. Eh bien, au cas où le fils d’Odin voudrait retrouver sa silhouette athlétique pour les futurs acomptes MCU, l’organisation People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a proposé une formule particulière. Que diriez-vous de transformer Thor en végétalien?

Dans une lettre à la cinéaste Taika Waititi – responsable du prochain film Thor: Amour et tonnerre– PETA a expliqué les raisons pour lesquelles il serait approprié de modifier le régime alimentaire du Vengeur. Pour commencer, il s’est assuré que cela refléterait la propre incarnation de l’acteur australien.

“Selon son entraîneur personnel, Hemsworth est devenu végétalien tout en filmant les bandes originales de Thor et Avengers», Déclare Lewis Crary, représentant de PETA, dans cette lettre (via CBR). «[De esta manera] développé un goût particulier pour les haricots et les hamburgers végétaliens. “

D’un autre côté, il a été affirmé que le véganisme serait couplé avec les propres souhaits du Dieu du Tonnerre concernant la sauvegarde de notre planète.

“Si Thor veut vraiment protéger la Terre, devenir végétalien est parfaitement logique”, poursuit le texte envoyé au directeur de Jojo Rabbit. “L’élimination des produits animaux de votre alimentation pourrait économiser plus de 1 000 gallons d’eau, 20 livres d’émissions de dioxyde de carbone et 30 pieds carrés de forêt chaque jour, ainsi que la vie de près de 200 animaux par an!”

Est-ce que ce sera une proposition que Taika Waititi prend au sérieux pour sa deuxième incursion dans le MCU? Pour l’instant, Chris Hemsworth bénéficie déjà d’une formation rigoureuse pour son retour en franchise. Fin du jeu était donc probablement le début et l’adieu de la version dodue du Stormy Avenger.

Thor: Love & Thunder sortira en salles 18 février 2022. Comme le reste des productions Marvel, il a dû reporter sa sortie en raison de la pandémie de coronavirus.