Peter Berg réalise «Painkiller», série sur la crise des opioïdes aux États-Unis

Netflix a donné son feu vert à‘Painkiller’, série limitée de huit épisodes sur les origines de la crise des opioïdes aux États-Unis. Comme le rapporte Variety, Peter Berg (‘Mile 22’) réalise tous les épisodes de cette série écrits et produits par Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster (‘Une belle journée dans le quartier’), avec Eric Newman, showrunnerde’Narcos: Mexico ‘ et Alex Gibney en tant que producteurs exécutifs.

La crise des opioïdes aux États-Unis est devenue un énorme problème de santé publique ces dernières années, avec la prescription généralisée de médicaments tels que le fentanyl, la vicodine et l’OxyContin, qui entraînent de graves problèmes de toxicomanie et de décès par surdosage

“Je me trouve vraiment marqué comme faisant partie d’une exploration aussi profonde de la genèse de la parodie des opioïdes”, a déclaré Berg. “Les entreprises qui profitent de la mort et de la toxicomanie … il est juste pour moi d’essayer de faire la lumière sur la réalité de la façon dont elles font leurs affaires.”

Pour sa part, Newman a déclaré: “La crise des opioïdes est devenue l’une des crises de santé publique les plus dévastatrices de notre époque. Contrairement à d’autres épidémies de drogue, de fabrication et de contrebande clandestine, cette épidémie a commencé par prescription médicale. , approuvé par les régulateurs du gouvernement et promu par un géant pharmaceutique qui a gagné des milliards en trahissant la confiance des patients. “

Patrick Radden Keefe, écrivain de recherche et journaliste américain auteur de “ La famille qui a construit un empire de la douleur ” et Barry Meier, ancien journaliste du New York Times qui a écrit l’ouvrage de fiction de 2003, “ Pain Killer: A Wonder Drug’s Trail of Addiction and Death »agira en tant que conseillers de la série.