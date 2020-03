Peter Jackson a modifié le calendrier du Hobbit pour accueillir Martin Freeman

Dans une interview avec Vanity Fair (via Joblo), Martin Freeman a révélé que le réalisateur Peter Jackson a changé le programme du Hobbit pour qu’il puisse jouer Bilbo Baggins. À l’époque, le programme de Freeman pour Sherlock de la BBC l’empêchait de le faire, ce qui a amené Jackson à effectuer les changements.

Il a déclaré: «Je me souviens avoir été enregistré – avec la moitié de la Grande-Bretagne – sur bande magnétique. Et quand je suis arrivé dans la salle de casting… il y avait une note de Guillermo del Toro, qui à l’époque devait diriger. La note était très sympa, elle disait: «Martin, nous voulons que ce soit toi, alors fais ton truc, mais juste pour que tu saches, nous pensons que ça va me concerner toi.» Cela m’a beaucoup détendu, donc j’ai pu pour faire ma lecture et ensuite l’oublier. Et puis j’ai reçu un appel de [my agent] qui a dit qu’il y avait eu un changement de plan. Peter Jackson a réorganisé le programme du Hobbit autour de vous, afin que vous puissiez démarrer le Hobbit, puis partir et faire Sherlock, puis terminer à nouveau le Hobbit. C’était une chose étonnante à entendre, car parlons d’un vote de confiance. Il aurait pu avoir beaucoup de gens qui faisaient Bilbo Baggins, et le fait qu’il avait autant confiance en moi, c’était vraiment étonnant. Et le fait qu’il puisse déplacer un programme aussi titanesque que ça allait être et une production, qui ne bouge pas rapidement, était assez étonnant. Et je me sentais comme une personne extrêmement chanceuse, et j’aimerai toujours Peter pour ça. “