Peter Sarsgaard a expliqué comment son personnage sera

Le Batman est l’un des films les plus attendus des fans. Bien que le film ait dû retarder le tournage, l’acteur Peter Sarsgaard a déjà commencé à donner des détails sur le personnage qu’il jouera dans l’histoire.

The Batman, le nouveau film de l’un de ses super-héros les plus emblématiques DC, sortira l’année prochaine. Bien qu’une grande partie de l’intrigue soit encore inconnue et que son tournage ait dû être retardé, chaque fois que nous avons plus de détails et d’avancées sur ce que nous pouvons attendre du projet mené par Matt Reeves. Cette fois de l’acteur Peter Sarsgaard, Récemment parlé de ce à quoi ressemble son personnage dans le film.

Dans une interview sur The Late Show, l’acteur nous a donné son impression du personnage, “Il est fondamentalement un politicien qui a du mal à dire la vérité.” De cette manière, Peter Sarsgaard il a laissé cette phrase brève mais laisse deviner à quoi ressemblera Gil Colson, un personnage qu’il incarne. De plus, ils lui ont demandé comment se faisait-il que sa femme Maggie Gyllenhaal aurait joué Rachel dans la trilogie de Le chevalier noir, quelque chose que l’acteur a pris avec humour et a dit qu’en comparant les personnages, la sienne était beaucoup plus adorable.

Une équipe avec beaucoup de hauteur

Et est-ce que la distribution des The Batman C’est sans aucun doute l’une des choses qui attirent le plus l’attention. Ce film a réussi à réunir de grands acteurs et actrices, et bien que pour le moment on ne connaisse pas beaucoup de détails sur l’intrigue, de grandes choses sont attendues de lui.

Sous la direction de Matt Reeves nous sommes à Robert Pattinson comme Batman, à Zoë Kravitz comme Catwoman, Colin Farrell comme lui Pingouin ou Paul Dano comme Devinette. Celui en charge de donner vie à Alfred sera Andy Serkis et comme Gordon nous aurons Jeffrey Wright. Sans aucun doute un casting de luxe auquel un script devrait correspondre, même si nous devrons encore attendre d’avoir une première bande-annonce.