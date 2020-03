Peter Weber, célibataire, ne sait pas comment se termine la finale de la saison 24

La star de cette saison Le célibataire, Peter Weber, ne sait même pas comment se termine sa propre saison. Bien que la finale soit généralement gâchée par ce moment, personne n’a pu comprendre la fin de Peter. Selon Peter, même lui ne sait pas comment les choses vont se passer.

La saison de Peter de The Bachelor a été tout à fait les montagnes russes jusqu’à ce point. Bien que plusieurs de ses épisodes aient été remplis de petits drames, le baccalauréat a finalement réussi à restreindre son groupe de rencontres à ses deux dernières femmes – Hannah Ann Sluss et Madison Prewett. Cependant, personne ne semble savoir quelle femme Peter choisit. Reality Steve, un blogueur en ligne, est connu pour gâcher chaque saison de The Bachelor. Il a d’abord trouvé son chemin vers la célébrité de Bachelor Nation lorsqu’il a correctement rapporté la fin de la saison de Jason Mesnick. Au cours des onze dernières années depuis ce célèbre article, Steve a signalé presque tous les choix finaux, avec seulement quelques erreurs en cours de route. Pour la saison de Peter, cependant, Steve n’a pas été en mesure de signaler la fin. Bien qu’il ait donné des informations et commenté ce qu’il pense qu’il se passe, il a évité d’annoncer un gagnant, affirmant qu’il n’était pas suffisamment confiant pour rapporter ces informations avec précision.

Il est logique que Reality Steve n’ait pas gâché la saison de Peter. Comment pourrait-il signaler une fin si le baccalauréat lui-même n’est même pas sûr de ce qui s’est passé? Dans l’épisode de lundi soir de l’épisode Women Tell All, Chris Harrison a déclaré: “C’est une finale si inattendue, si sans précédent, qu’il n’y a pas une seule personne qui sait comment se terminera le voyage de Peter, pas même Peter.” Après cette bombe, Peter lui-même a confirmé qu’il ne savait pas comment se terminait sa saison. Pendant qu’il parlait à ET, Peter a été interrogé sur la déclaration explosive de Harrison. Il a répondu: “Il y a certainement une chance à cela. Les choses sont … elles continuent de se dérouler jusqu’à la toute dernière seconde. Et je ne sais pas quand cette dernière seconde s’est produite.”

Bien que Peter ne donnerait plus d’informations sur la fin de sa saison, sa réponse lorsqu’on lui a demandé s’il était dans une relation était tout aussi cryptique. Il a dit: “Vous allez voir. Je ne peux pas dire grand-chose. Tout ce que je peux dire, c’est que, encore une fois, ce fut la semaine la plus difficile, la plus difficile de ma vie et vous verrez ce que cela signifie.” Peter a ensuite déclaré qu’il était vraiment tombé amoureux de ses trois dernières femmes. Non seulement cela, mais il croit également que chaque personne peut avoir plus d’une âme sœur. Il a expliqué: “J’ai toujours été fermement convaincu que le cœur veut ce qu’il veut.” Peter a poursuivi: “Et je pense que cette expérience m’a certainement montré qu’il n’y a pas qu’une seule âme sœur là-bas.”

Comment Peter ne sait-il pas comment se termine sa propre saison? Comment ne peut-il pas savoir quand la “dernière seconde” s’est produite? La seule réponse plausible est qu’il attend toujours que quelque chose de grand se produise. Soit une réunion avec l’une de ses femmes est toujours en cours, soit il prévoit un grand déménagement au spectacle live After the Final Rose. Quoi qu’il en soit, la fin de Peter sonne comme un doozy. Espérons que la finale de la semaine prochaine sera à la hauteur du battage médiatique.

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

Source: ET

