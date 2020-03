Peter Weber et Madison Prewett ont rompu deux jours après la finale

Il était évident que cela n’allait pas durer longtemps, mais quand même, Peter Weber et Madison Prewett ont mis fin à cette relation plus rapidement que nous ne l’aurions imaginé. Deux jours après Le célibataire finale, c’est fini.

Peter a terminé son voyage en tant que célibataire aussi gracieusement qu’il l’a commencé. Il s’est fiancé à une femme dont il n’était probablement jamais vraiment amoureux, s’est disputé avec sa mère exagérée et a poursuivi une relation avec une femme avec laquelle il n’avait pas grand-chose en commun. S’il y avait un livre intitulé “Ce qu’il ne faut pas faire quand on est célibataire”, Peter serait le visage sur la couverture avant et arrière. Il existe d’innombrables exemples qui montrent pourquoi il a échoué si lamentablement dans un rôle qu’il était mal préparé à assumer. Il y a eu l’indécision avec Alayah, l’ignorance des signes avant-coureurs avec Victoria F, le mensonge à Hannah Ann, et finalement, tomber amoureux de Madison, quelqu’un qui vit une vie complètement différente en dehors de la série. Peter ne savait pas ce qu’il voulait, et maintenant il est exactement là où il doit être: sans personne, se figurer avant d’entrer dans une autre relation sérieuse.

Jeudi soir, Peter a écrit dans un article sur Instagram: “Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation.” Encore une fois, cette nouvelle n’est pas choquante. Il est toutefois surprenant que cela arrive moins de 48 heures après qu’ils aient décidé de réessayer leur relation. Le plus grand obstacle qu’ils devraient franchir est d’amener Barb, la mère de Peter – et dans une bien moindre mesure, son père et son frère – à accepter sa décision et à reconnaître que Madison lui convenait parfaitement. Quiconque a vu la finale sait que cela n’arrivera jamais.

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu de mes amis, de ma famille et de la nation bachelor ces derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Madison a clairement expliqué en Australie pourquoi ils n’étaient pas compatibles lors de leur rupture. Ses préoccupations étaient valables. C’étaient deux personnes qui se préoccupaient profondément l’une de l’autre mais qui menaient deux vies distinctes qui n’allaient jamais se fondre. Après son départ, Chris Harrison l’a retrouvée à Auburn et l’a convaincue de revenir. Elle a dit qu’elle aimait toujours Peter, mais Chris n’a jamais demandé à Madison si elle avait toujours les mêmes appréhensions qu’en Australie. Le fait qu’il soit allé derrière le dos de Peter était également obscur, car il était tout à fait possible que Peter soit prêt à passer à autre chose. Chris a dit à Madison que Peter avait largué Hannah Ann parce qu’il était amoureux de Madison, ce qui n’était pas vraiment la vérité.

Donc, fondamentalement, il est tout à fait possible que Madison et Peter ne soient pas à 100% déterminés à essayer de sortir à nouveau, peu importe à quel point le baccalauréat voulait que la saison se termine avec Peter ne se retrouvant pas seul. Cela aurait été beaucoup plus approprié si Madison n’était pas revenue. Les actions de Peter cette saison ont prouvé qu’il n’était pas prêt pour le mariage, encore moins une relation sérieuse.

