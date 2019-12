«Petites femmes» – par Louisa May Alcott, par Greta Gerwig

«Little Women» est l'une de ces histoires bien connues qui donnent l'impression d'être bien connues. Peu importe que vous le connaissiez de première, deuxième, troisième ou quatrième main: il y a eu tellement de versions, directes ou indirectes, que l'on garde toujours la sensation de le savoir même si ce n'est que par la pochette. La sensation de la connaître et d'être une histoire, d'ailleurs, toujours présente.

Dans ma tête, par exemple, il y a toujours eu celle que je suppose avoir été la première version que j'ai vue, celle que Gillian Armstrong a tournée en 1994. Et je dis la première pour ne pas avoir dit la seule, qu'il pourrait être vrai que je n'en ai pas vu d'autre et c'est tout simplement , ce qui a été dit: que c'est une de ces histoires qu'ils ne laissent jamais reposer et qu'une seule fois suffit pour que l'impression dure toute la vie.

Le mieux que l'on puisse dire sur les “ petites femmes '' de Greta Gerwig est, en substance, la chose la plus opportune que l'on puisse dire d'une nouvelle version d'une histoire bien connue: qu'elle nous la présente de telle manière que même étant la même, il semble différent. Ce même fait semble plus ou moins nouveau. Peu importe, peut-être, que vous le connaissiez de première, deuxième, troisième ou quatrième main.

Ou que vous l'avez déjà vu, ou lu il y a quelques années une fois qu'il peut valoir tout le reste. L'histoire, après tout, est la même, peu importe comment le monde évolue … ou change tout simplement autour de lui, que plus de 150 ans se sont écoulés depuis sa publication. Les «Little Women» de Greta Gerwig sont toujours en pratique les «Little Women» de Louisa May Alcott.

Et dans la pratique, Gerwig a de puissants alliés tels que Saoirse Ronan, Florence Pugh, Laura Dern ou Meryl Streep qui brillent presque tout ce qu'ils font. Comme sans aller plus loin dans cette nouvelle version irréprochable de «Little Women», un film qui est dit «bien fait» auquel personne ne peut s'adresser mais. Pas du moins aucun qui soit pertinent dans une mesure pertinente.

Un film «bien fait» à tous points de vue et à tous les niveaux mais alourdi par sa nature révisionniste: les «petites femmes» de Greta Gerwig sont toujours les «petites femmes» de Louisa May Alcott. Bien qu'ils semblent différents, ils restent les mêmes: une de ces histoires bien connues qui transmettent le sentiment d'être l'une de ces histoires bien connues.

Autrement dit, l'histoire reste ce qu'elle est et bien que Greta Gerwig s'approche d'elle avec une bonne main, elle est toujours … la même, étant donné que la principale valeur différentielle est fournie par Saoirse Ronan, Florence Pugh, Laura Dern susmentionnées ou Meryl Streep. Une sorte de caprice "bien fait", de rapport qualité / prix optimal qui fonctionne dans la même proportion dans laquelle ce n'est pas surprenant.

Par Juan Pairet Iglesias

@Wanchopex