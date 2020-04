Pets 2: Blu-Ray Review

Nous analysons dans Cinemascomics le Blu-Ray de Pets 2, la suite qui nous montre ce que nos animaux font vraiment quand nous sommes loin de chez nous

Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition à domicile Blu-Ray de Pets 2, la deuxième partie de la franchise Illumination amusante, dans laquelle Max, Pompon, Bridget et toute leur bande d’amis à fourrure nous font rire à nouveau avec leurs aventures folles lorsque leur Les maîtres ne les voient pas.

Le film Pets 2 est déjà en vente dans les magasins sur DVD, Blu-ray, 3D et 4K UHD, ainsi que dans un pack avec la première partie de la saga (disponible sur DVD, Blu-ray et 4K UHD); en plus d’être disponible à la location et à la vente numérique. La bande est une production d’Illumination Studios et Universal Pictures, et est distribuée au format physique par Sony Pictures Home Entertainment dans notre pays.

Les éditions physiques de Pets 2 sont un délice et un pur divertissement pour toute la famille, car elles sont accompagnées de plus de 80 minutes de contenu supplémentaire qui ravira petits et grands. Parmi de nombreux contenus supplémentaires, nous pouvons trouver deux mini-films inédits: Super Bridget, dans lequel nous connaissons la face cachée du chien le plus courageux et le plus adorable du gang, et The Minion Scouts, le retour des êtres jaunes au langage incompréhensible, qui Ils sont devenus certains des personnages animés les plus aimés de notre temps, et que l’année prochaine ils reviendront sur grand écran avec la suite de leur film solo, Minions: The Origin of Gru.

Pets 2 a été écrit par Brian Lynch, co-réalisé par Jonathan del Val (The Grinch) et réalisé par Chris Renaud (Gru 2. My Favorite Villain). Il est produit par Brett Hoffman, Chris Melendandri, Janet Healy et Hiram Garcia. Le film dure environ 82 minutes et est jugé adapté à tous les publics.

La suite du hit très animé d’Illumination est montrée dans sa version Blu-Ray débordant d’extras, que nous avons analysés pour les lecteurs de Cinemascomics. La critique Blu-Ray est entièrement sans spoiler, au cas où vous n’auriez pas encore eu la chance de la voir et que vous voudriez savoir quels extras elle contient.

Données techniques Blu-Ray:

DVD:

Audio en anglais, espagnol, catalan et grec Dolby Digital 5.1; description audio en espagnol Dolby Digital 2.0.

Sous-titres en anglais pour les sourds, espagnol, espagnol pour les sourds, catalan et grec.

Film de définition standard sur grand écran anamorphique (1,78: 1).

BLU-RAY:

Audio anglais Dolby Atmos; Espagnol, catalan et grec Dolby Digital Plus 7.1; description audio en espagnol Dolby Digital 2.0.

Sous-titres en anglais pour les sourds, espagnol, espagnol pour les sourds, catalan et grec.

Film haute définition sur grand écran (1,78: 1).

BLU-RAY 3D:

Audio anglais Dolby Atmos; Espagnol, catalan et grec Dolby Digital Plus 7.1; Coréen Dolby Digital 5.1 (3D uniquement); description audio en espagnol Dolby Digital 2.0.

Sous-titres en anglais pour les sourds, espagnol, espagnol pour les sourds, catalan, grec et coréen (3D uniquement).

Film haute définition sur grand écran (1,78: 1).

4K UHD:

Audio anglais Dolby Atmos; Espagnol, portugais brésilien, espagnol latino-américain Dolby Digital Plus 7.1; Russe Dolby Digital 5.1.

Sous-titres en anglais pour les sourds, espagnol, espagnol latino-américain, portugais brésilien, portugais et russe.

Film ultra haute définition sur grand écran (2,39: 1).

Bande-annonce:

Deux mini films:

SuperBridget (4 minutes).

The Explorer Minions (4 minutes).

Comment les mini films ont été réalisés (5 minutes):

Chris Meledandri, fondateur et PDG d’Illumination, estime que les deux courts métrages inclus dans ce blu-ray sont les meilleurs qu’ils aient jamais faits, et dit que c’est grâce aux réalisateurs. Glenn McCoy et Boris Jacq sont les co-directeurs de SuperBridget, et ils ont travaillé ensemble malgré le fait que l’un l’a fait de Paris et l’autre de Californie. L’idée était de donner plus d’importance au chien et de le transformer en super-héros; Parce qu’elle est “incroyablement adorable et aimante, mais elle peut aussi être dure”, selon Chris Meledandri.

Concernant le court métrage des Minions, le co-directeur Guy Bar’Ely commente que la clé était de découvrir à quoi ressembleraient les minions s’ils étaient des explorateurs. Pour le codirecteur Frank Baradat, lorsque vous travaillez avec des sbires, vous pouvez essayer de nouvelles choses avec eux, mais en respectant toujours leur propre personnalité.

Scènes supprimées (2 minutes).

Tricoter une queue – Voici comment cela s’est fait (7 minutes):

Nous avons visité les Illumination Studios à Paris; Où Chris Meledandri nous explique comment ils sont venus avec les trois scénarios qui se produisent simultanément dans la suite, en essayant d’entrelacer les scénarios de manière satisfaisante.

Ils continuent d’expliquer qu’en animation, les personnages ont 3 parties. La voix, l’animation et le montage. Ainsi, nous voyons le processus des story-boards au montage final, passant par les différents niveaux d’animation numérique.

Comment dessiner (8 minutes):

Nous apprenons à dessiner Max, Pompon et Chole, de la main d’Eric Favela, chef de l’intrigue de Pets 2.

Comment faire une lunette flip (4 minutes):

Eric Favela nous apprend à fabriquer un folioscope, c’est-à-dire une série de dessins qui semblent rapides pour créer l’illusion du mouvement.

Extraits de personnage (17 minutes):

Nous écoutons et voyons la distribution stellaire du film prêter sa voix aux différents personnages qui apparaissent, à la fois principaux et secondaires; qui racontent également leur expérience et ce qu’ils ont pensé de participer à cette suite, ainsi que ce qu’ils pensent de leurs personnages respectifs.

Mon collègue moi (4 minutes):

L’équipe technique et la distribution enseignent à leurs animaux de compagnie et comptent les noms qu’ils leur ont donnés et comment ils se rapportent à eux.

Les nouvelles aventures du capitaine Pompon:

Nous voyons une bande dessinée animée avec le capitaine Pompon, interactive basée sur les réponses du public et avec des dialogues en espagnol.

Animaux de compagnie au travail – documentaire (7 minutes):

Vidéo documentaire dans laquelle nous voyons combien d’animaux aident les humains dans différentes tâches, ou également en raison des différents handicaps physiques des personnes.

Une fête digne d’un animal de compagnie:

Introduction (1 minute): Expliquez comment organiser la fête en utilisant différentes étapes.

Super-couches Captain Pompon (2 minutes): Il révèle les matériaux nécessaires pour faire un costume de super-héros pour votre animal de compagnie.

Pôles pour Pa (1 minute): Il vous apprend à préparer une glace maison, à base de fruits naturels, pour votre animal de compagnie.

Joyeux chapeaux de Daisy (1 minute): Il vous explique comment créer un chapeau fait maison, amusant et original pour votre animal de compagnie.

Beignets canins de Duque (1 minute): Il explique comment créer des beignets faits maison que votre animal de compagnie peut manger.

Sacs-cadeaux de Bridget (1 minute): vous montre comment personnaliser les sacs en papier et les faire ressembler à de jolis animaux.

Détendez le chat – La vie secrète du massage pour animaux de compagnie (5 minutes):

Plusieurs des acteurs qui prêtent leur voix aux personnages du film accompagnent une masseuse d’animal de compagnie professionnelle, où chacun apprendra à masser son animal de compagnie. Ainsi, nous voyons comment masser les chiens, les chats, les lapins, les cochons d’Inde et même une tortue.

École Pa Puppy avec Kevin Hart (3 minutes):

L’acteur Kevin Hart veut entraîner des chiots, tout comme Pa le fait dans Pets 2, mais il n’est pas bon dans ce domaine.

Animaux de production (6 minutes):

Nous regardons une vidéo avec des photos des animaux de compagnie de toute l’équipe créative de Pets 2.

Journal de Noël de l’animal (2 minutes):

Nous voyons comment la caméra est fixée et tous les animaux passent devant elle, tout en faisant leurs tâches quotidiennes.

Clips:

Clip “Panda” (1 minute): Rap interprété par Pompon, avec les paroles en anglais.

Clip vidéo “Ça va être une belle journée (Pets 2)” (4 minutes): chanson principale du film, avec des paroles en anglais.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de Pets 2, désormais disponible à emporter avec vous sur DVD, Blu-ray, 3D et 4K UHD, ainsi qu’un pack avec la première partie de la saga (disponible sur DVD, Blu -ray et 4K UHD); en plus de la location et de la vente numériques. Et, de cette façon, vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

