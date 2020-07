Peut être un mutant dans les films UCM

Si Quicksilver et Scarlet Witch des films UCM sont des mutants, Captain Marvel l’est aussi. Selon une théorie intéressante.

L’acquisition de Fox par Disney a suscité beaucoup d’enthousiasme et de spéculations sur la façon dont Marvel intégrera X Men et ses mutants dans les films UCM. De nombreuses théories circulent sur Internet, mais la vérité a peut-être été vue pendant tout ce temps. En approfondissant les histoires d’origine de les jumeaux Maximoff et Captain Marvel, les téléspectateurs peuvent voir qu’ils étaient peut-être toujours des mutants originaux dans le MCU, et chronologiquement parlant, Carol Danvers était la première des trois.

Pour comprendre pourquoi ces trois personnages pourraient être des mutants, les fans doivent examiner comment Quicksilver, Scarlet Witch et Captain Marvel ont obtenu leurs pouvoirs des Infinity Stones. Le « snap » de Thanos avec les Gemmes dans Avengers: Infinity War a fait que « la Terre est devenue zéro pour une augmentation de l’énergie aux proportions cosmiques », comme l’a dit Rocket. Bruce Banner a également déclaré que le rayonnement provoqué par le « snap » était principalement de l’énergie gamma, ce qui lui a donné ses capacités Hulk.

Ils pouvaient donc introduire les mutants.

Sur cette base, il y a de fortes chances que le rayonnement gamma envoyé au monde par le « snap » déclenche des capacités inconnues chez certaines personnes. Les fans de bandes dessinées connaissent bien le terme «Gen-X», qui est un gène spécial que les mutants possèdent et est activé lorsqu’ils atteignent un certain âge. Il est possible que le snap ait déclenché le Gen-X dans un grand nombre de mutants dont les pouvoirs étaient latents jusqu’à présent, cependant, en déduisant que le snap, et à son tour les Infinity Stones, sont la source mutante, cela démontrerait que Il y a déjà trois mutants dans les films UCM: Quicksilver, Scarlet Witch et Captain Marvel.

De la scène post-crédits de Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver (2014), il a été établi que les jumeaux étaient le résultat d’une expérience avec le Mind Gem qui était dans le sceptre de Loki. Parce que Disney ne possédait pas Fox lorsque ce film a été tourné, il ne pouvait pas utiliser le terme « mutants » mais était convaincu qu’ils étaient tous deux des sujets de test, qu’ils appelaient « améliorés ». Toujours dans le film sur les origines de Captain Marvel, elle a reçu ses pouvoirs extraordinaires en entrant en contact avec la Space Gem. Alors maintenant que Disney possède les droits X-Men, vous pouvez utiliser cette expérimentation, ainsi que « le claquement », pour expliquer comment les Infinity Stones activent le Gen-X.

Une autre répercussion de l’utilisation des Infinity Stones sera que Les éternels Ils se réveilleront et leurs pouvoirs pourraient rivaliser avec ceux du capitaine Marvel.