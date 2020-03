Phoebe Waller-Bridge discute de son travail d’écriture sur No Time to Die

Phoebe Waller-Bridge est surtout connue pour son travail primé aux Emmy Awards sur Fleabag, mais elle a également travaillé sur le scénario de No Time To Die et a discuté du travail sur le film Bond dans une nouvelle interview. Waller-Bridge a parlé avec Chris Evans pour son émission de petit-déjeuner Virgin Radio (par The Independent) et a discuté de ce qu’elle a fait sur le film et comment cela s’est produit. Les points saillants de la discussion sont les suivants:

Ayant été convoqué pour une réunion sur le film: «J’étais dans l’édition pour Fleabag. C’était un après-midi, et j’ai eu l’appel que Barbara [Broccoli of EON Productions] voulait me rencontrer. Le plus étrange, c’est que j’aurais vraiment… j’avais en quelque sorte rêvé de l’idée quelques mois auparavant. Je me disais: «Oh, ne serait-ce pas cool d’être impliqué dans un film de Bond» pour simplement mettre ça dans l’éther. Et puis ça est venu. »

Waller-Bridge a également expliqué le processus de relance du scénario une fois terminé.

Sur le travail qu’elle a fait sur le script: “[I was asked to do] le dialogue s’épanouit et offre vraiment des choses. Il s’agit simplement de proposer différentes alternatives. Ils m’ont donné quelques scènes, puis se sont dit: «Pouvez-vous écrire des alternatives pour cela ou avoir une autre idée de l’endroit où cela pourrait aller au milieu ou comment cela se terminerait?» Et puis je leur donnerais simplement des options et diverses scènes et alors ils prendraient ce qu’ils veulent. Mais il y avait beaucoup de gens qui écrivaient – le réalisateur [Cary Fukunaga] était un écrivain là-dessus aussi. Et il y avait déjà eu quelques écrivains. “

à parler avec Daniel Craig pendant le processus: «Vous savez, Daniel est vraiment, vraiment impliqué depuis le début. [I had] tant de grandes conversations avec lui à ce sujet, constamment en contact avec lui à ce sujet. C’est donc une grande sorte de creuset d’idées pour tout le monde. »