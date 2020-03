Photos des Clark Sisters de toute une vie: les premières dames de Gospel – Blackfilm

Lifetime TV a publié de nouvelles photos pour le biopic de Les Clark Sisters: les premières dames de l’Évangile qui sera diffusé le Samedi 11 avril à 20 h HE / HE.

Aunjanue Ellis joue le rôle de la mère emblématique des sœurs, Mattie Moss Clark. Les sœurs sont: Christina Bell comme Twinkie, Kierra Sheard comme Karen, Sheléa Frazier comme Dorinda, Raven Goodwin comme Denise and Angela Birchett comme Jacky.

Queen Latifah, Missy Elliott et Mary J. Blige ont signé pour être producteurs exécutifs. Le film détaillera leurs modestes débuts, des difficultés à trouver leur place, pour devenir plus tard le groupe Gospel le plus vendu dans le monde de la musique. Il racontera l’histoire des cinq sœurs Clark et de leur mère Mattie Moss Clark.

Le film présentera des réenregistrements de certains des plus grands succès des Clark Sisters comme «You Been The Sunshine». Loretha Jones exec produit avec Holly Carter pour Revele Entertainment et Shakim Compere pour Flavour Unit. Le casting du film est Tracy «Twinkie» Byrd. Christine Swanson (Chicago P.D.) dirige. Histoire par Camille Tucker et écrit par Sylvia L. Jones et Camille Tucker.

“Donner vie à des histoires indicibles de femmes phénoménales a été un locataire de base de Lifetime,” a déclaré Tanya Lopez, EVP of Movies, Limited Series & Original Movie Acquisitions, Lifetime et LMN. «Nous sommes ravis de nous associer à Cheryl, Sandra, Queen Latifah, Mary, Missy et The Clark Sisters pour les nouveaux projets qui présenteront ces femmes emblématiques de la musique à de nouveaux publics.»

Selon Wikipédia, les sœurs sont reconnues pour avoir contribué à introduire la musique gospel dans le courant dominant et sont considérées comme des pionnières du gospel contemporain. Leurs plus grands succès croisés incluent: “Est-ce que je vis en vain?”, “Alléluia”, “Il ne m’a rien donné à perdre”, “Donne-moi”, leur chanson à succès “Jesus Is A Love Song”, “Pure Gold”, “Expect a Miracle”, et leur plus grand crossover certifié or certifié, “Vous avez apporté le soleil”. Les Clark Sisters ont remporté trois Grammy Awards. Avec 16 albums à leur actif et des millions de ventes, les Clark Sisters sont le groupe de gospel féminin le plus vendu de l’histoire.

