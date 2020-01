Phylicia Rashad et Bresha Webb discutent «Une chute de la grâce» – Blackfilm

Le film à venir de Tyler Perry sort cette semaine sur Netflix «A Fall from Grace», son premier film avec le streamer. Les stars du thriller captivantes Crystal Fox, Phylicia Rashad, Bresha Webb et Mehcad Brooks avec Cicely Tyson et Tyler Perry.

Écrit, réalisé et produit par Perry, le film fera ses débuts sur Netflix le 17 janvier 2020.

Le film présente également Adrian Pasdar (Agents de S.H.I.E.L.D.), Matthew Law (Agents de S.H.I.E.L.D.), Donovan Christie, Jr. (Puissance), Walter Fauntleroy (Insécurisé), et Angela Marie Rigsby.

Grace Waters (Crystal Fox), un pilier de longue date de sa communauté de Virginie, reste calme lorsque son ex épouse sa maîtresse et que son fils s’éloigne. Avec la conviction de sa meilleure amie Sarah (Phylicia Rashad), elle essaie de se mettre en premier et un bel étranger (Mehcad Brooks) devient son deuxième amour surprise. Pourtant, n’importe quelle femme peut casser, et le nouveau mari de Grace ravage bientôt sa vie, son travail et – beaucoup disent – sa raison. Fermé dans une cellule en attendant son procès pour son meurtre, le seul espoir de grâce de Grace réside dans Jasmine Bryant (Bresha Webb), une défenseure publique qui n’a jamais jugé.

La correspondante de Blackfilm.com, Nicole Granston, a discuté avec Rashad et Webb de leurs expériences de collaboration sur ce film.