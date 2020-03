Picard a sept ans sur neuf [SPOILER]

Avertissement: SPOILERS pour Star Trek: Picard saison 1, épisode 8

Seven of Nine (Jeri Ryan) a fait face à son pire cauchemar Star Trek: Picard épisode 8: non seulement elle est retournée dans un cube Borg, mais Seven est brièvement devenue une version de la reine Borg. Le sort de l’artefact, qui est ce que les Romuliens appellent le cube qu’ils ont capturé et transformé en Borg Reclamation Project, est l’une des grandes questions qui se posent dans Star Trek: la finale de la saison 1 de Picard. Mais maintenant, Seven of Nine s’est retrouvée aux commandes du redoutable vaisseau spatial et de ce qui reste de son Collectif – qu’elle le veuille ou non.

Assimilée lorsqu’elle était enfant, Annika Hansen, Seven of Nine a été récupérée par l’équipage de l’U.S.S. Voyager dans le quadrant Delta. Seven est revenue sur Terre avec ses nouveaux amis dans la finale de la série Star Trek: Voyager, mais pas avant d’avoir affronté la reine Borg (Susanna Thompson) une poignée de fois. La reine a même dit à Seven qu’elle était autorisée à retrouver son humanité afin qu’elle puisse être réassimilée plus tard et ajouter à la perfection du Borg. Seven, qui conserve une grande partie de ses implants Borg, n’a jamais complètement récupéré de son temps en tant que drone, et elle a quitté la Terre en 2285 pour rejoindre les Fenris Rangers après l’effondrement de la zone neutre en raison de la supernova romulienne. Dans Star Trek: Picard, Seven a rencontré Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), qui était autrefois Locutus de Borg, pour la première fois; ensemble, ils sont allés à Freecloud pour qu’il puisse trouver le Dr Bruce Maddox (John Ales) pendant qu’elle se vengeait de Bjayzl (Necar Zadegan), le seigneur du crime qui a tué le fils de substitution de Seven, Icheb (Casey King) et récolté ses implants Borg.

Seven a laissé à Picard une balise SOS, mais elle ne soupçonnait guère qu’elle serait utilisée par Elnor (Evan Evagora) pour la convoquer à l’Artefact et le sauver. Lorsque Seven est venue à la rescousse d’Elnor dans Star Trek: Picard épisode 8, “Broken Pieces”, la situation qu’elle a rencontrée était sombre: les Romuliens ont assassiné Hugh (Jonathan Del Arco), le directeur du Borg Reclamation Project, et Narissa (Peyton List) avait l’intention de tuer tous les Borgs dans l’artefact. En représailles, Seven et Elnor se sont rendus à la cellule de la reine, la chambre secrète de la reine Borg, où Seven a réactivé le cube et a commencé son auto-réparation. Mais pour sauver les Borgs sur l’artefact, Seven devait permettre au Cube de la réassimiler afin qu’elle, à son tour, puisse réassimiler les Drones en stase et les XB récupérés – en bref, Seven of Nine devait devenir la reine Borg de la Micro-Collectif d’Artefact.

Malgré les ramifications de la réassimilation des Borg – et elle-même dans le processus – Seven sentit qu’elle n’avait pas le choix. Bien qu’elle détestait ce qu’elle était obligée de faire, Seven a permis au Borg Cube de fixer ses nœuds dans sa colonne vertébrale métallique, ce qui faisait écho à la façon dont la tête organique et la colonne cybernétique de la reine Borg fusionneraient dans son corps humanoïde métallique (vu pour la première fois dans Star Trek: Premier contact). Une fois qu’elle a été réassimilée, Seven est devenue une avec l’Artefact et tous les Borgs à l’intérieur. Cependant, Narissa a fait larguer tous les drones dormants dans l’espace alors qu’ils étaient en train d’être réassimilés. Malgré la perte de milliers de ses camarades Borg, Seven of Nine a activé les XB que Narissa n’a pas tués et ils ont envahi l’agent Zhat Vash. Après que les Romuliens ont abandonné l’Artefact, Seven of Nine a solidifié son contrôle du Cube en tant que Reine Borg temporaire.

Même si l’Artefact a sorti Seven parce que “Annika a encore du travail à faire”, l’ancienne Borg devenant la reine de son propre mini-collectif est un destin déchirant. La vie de Seven of Nine depuis le retour du Voyager sur Terre était déjà sombre et elle a enduré une vie tragique en tant que justicière essayant de mettre de l’ordre dans l’espace romulien. Malheureusement, il semble que Seven of Nine ne puisse jamais échapper au Borg et Star Trek: Picard l’a amené à boucler la boucle pour devenir essentiellement son ennemi permanent. Cependant, maintenant que Seven contrôle l’Artefact, elle peut l’utiliser pour potentiellement aider Jean-Luc Picard. Cela transformerait les Borgs en une force héroïque, ce qui serait un revirement remarquable, même si cela obligeait Seven of Nine à devenir une reine Borg dans le processus.

Star Trek: Picard diffuse les jeudis sur CBS All-Access et les vendredis à l’échelle internationale sur Amazon Prime Video.

