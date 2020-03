Picard Episode 7 tue un personnage TNG

Avertissement: SPOILERS pour Star Trek: Picard saison 1, épisode 7

Star Trek: Picard tué un personnage préféré des fans de Star Trek: The Next Generation: Hugh Borg (Jonathan Del Arco). La série CBS All-Access sur les années crépusculaires de Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) a lancé le héros Starfleet dans une nouvelle mission dangereuse impliquant des Romuliens maléfiques complotant d’éliminer Soji (Isa Briones), la fille synthétique de feu le commandant Commander Data (Brent Spiner). Mais l’aventure de la saison 1 de Star Trek: Picard a également forcé Jean-Luc à affronter à nouveau les Borgs, ce qui a conduit à ses retrouvailles avec Hugh, qui a risqué sa vie pour aider Picard.

Hugh était un Borg récupéré dont l’assimilation a été inversée par l’équipage de l’U.S.S. Enterprise-D dans l’épisode TNG classique “I, Borg”. En fait, Picard a ignoré la demande de Starfleet d’utiliser Hugh pour éliminer le collectif Borg avec un virus; au lieu de cela, il a permis à Hugh de retourner au Borg avec son individualité intacte. Dans le TNG “Descent” en deux parties, l’équipage d’Enterprise-D a aidé Hugh à combattre Lore (Brent Spiner), le maléfique frère androïde de Data, qui avait assumé le leadership sur la cellule Borg à laquelle Hugh appartenait. “Descent” était la dernière fois que Hugh a été canoniquement vu dans Star Trek jusqu’à ce qu’il réapparaisse sur Star Trek: Picard des décennies plus tard comme l’un des acteurs surprise de TNG et Star Trek: Voyager rejoignant la nouvelle série. Plus humain que jamais, Hugh est le directeur exécutif du Borg Reclamation Project à bord de l’Artefact, un cube capturé par les Romuliens. Sous la direction de Hugh, des scientifiques de nombreux mondes, dont le Dr Soji Asha, ont travaillé pour récupérer les XB (ancien Borg) dans l’artefact.

En fait, c’est en raison de sa relation antérieure avec Hugh que Jean-Luc Picard a pu monter à bord de l’Artefact dans Star Trek: Picard épisode 6, “The Impossible Box”. Grâce à ses retrouvailles touchantes avec Hugh, Picard a pu faire face à son traumatisme persistant depuis son assimilation à Locutus de Borg. De plus, Picard s’est émerveillé de l’échelle avec laquelle le projet de Hugh a pu sauver les XB et Jean-Luc a finalement vu les Borg comme les victimes qu’ils sont au lieu des monstres cybernétiques qu’il craignait toujours. Malheureusement, en aidant Picard et Soji à s’échapper de l’artefact en utilisant la trajectoire spatiale de la reine Borg dans la cellule de la reine, Hugh a scellé son propre destin. Dans Star Trek: Picard épisode 7, “Nepenthe”, Hugh a été assassiné par Narissa (Peyton List), l’un des leaders de la secte romulienne haineuse synthétique appelée le Zhat Vash qui chasse Soji et le “nid” rumeur des synthétiques qu’elle Vient de.

La mort tragique de Hugh plonge les XB à bord de l’artefact dans un danger mortel. Le projet de récupération de Borg était un effort conjoint avec les Romuliens, mais la sécurité des drones récupérés après que les méchants aux oreilles pointues aient récolté leurs parties cybernétiques pour le profit était toujours précaire. Hugh s’est engagé à garder ses camarades XB en sécurité et c’est son influence en tant que directeur du projet, ainsi que son statut de citoyen de la Fédération protégé par un traité, qui ont empêché que son camarade sauvé Borg ne subisse de préjudice. Cependant, Hugh était toujours conscient que tout ancien Borg se classait parmi les personnes les plus méprisées de la galaxie et, sans Hugh, les XB sont désormais à la merci du Zhat Vash, qui pratique la tolérance zéro pour toute forme de vie artificielle.

Narissa a tué Hugh parce qu’elle l’avait espionné comploter avec Elnor (Evan Evagora), le protecteur Qowat Milat de Picard, pour reprendre l’Artefact aux Romuliens. Heureusement, Elnor, désespérée, a trouvé la broche SOS des Fenris Rangers que Jean-Luc avait laissée, que l’héroïque religieuse guerrière romulienne avait utilisé pour invoquer Seven of Nine (Jeri Ryan) à son secours. Cependant, indépendamment de ce qui arrivera à l’Artefact ensuite, le voyage Star Trek de Hugh a malheureusement pris fin. Les randonneurs pleurent non seulement Hugh, mais déplorent que Star Trek: Picard ne l’a pas réuni avec son meilleur ami, Geordi LaForge (LeVar Burton) avant sa mort tragique.

Star Trek: Picard diffuse les jeudis sur CBS All-Access et les vendredis à l’échelle internationale sur Amazon Prime Video.

