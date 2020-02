Picard fait référence à la première fédération reconvertie de TOS

Avertissement: SPOILERS pour Star Trek: Picard saison 1, épisode 5

Star Trek: Picard l’épisode 5 contenait un cri amusant à Tranya, une boisson célèbre de Star Trek: The Original Series. La série CBS All-Access est passée à la vitesse supérieure et, dans l’épisode 5, “Stardust City Rag”, Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) a finalement localisé le Dr Bruce Maddox (John Ales), qui se cache depuis Freecloud depuis 2385. Mais Maddox est tombé sur des gens méchants de la planète à haute sécurité, où leurs boîtes de nuit servent la boisson à l’orange introduite dans l’épisode classique de TOS, “La manœuvre de Corbomite”.

Dans “The Corbomite Maneuver”, le Starship Enterprise sous le commandement du capitaine James T. Kirk (William Shatner) a rencontré le Fesarius, un vaisseau inhabituel de la First Federation. L’Enterprise s’est retrouvée dans une impasse contre le Fesarius, qui était capitaine d’un personnage effrayant nommé Balok. Le Fesarius a menacé de détruire l’Entreprise jusqu’à ce que Kirk bluffe que son navire contienne une substance appelée corbomite, qui anéantirait également le navire de Balok. Plus tard, le Fesarius a été endommagé alors que l’Enterprise tentait de s’échapper; Kirk a décidé de se téléporter à bord pour offrir son aide, mais a découvert que Balok était vraiment un petit humanoïde (joué par un jeune Clint Howard). Balok a révélé qu’il testait simplement l’Enterprise et maintenant qu’il était convaincu de la nature vertueuse des humains, l’étranger chauve a offert à Kirk, au Dr Leonard McCoy (DeForrest Kelley) et au lieutenant Dave Bailey (Anthony Call) une boisson rafraîchissante appelée Tranya. . Bailey est ensuite resté à bord du Fesarius pour que les humains et la Première Fédération puissent devenir amis et en apprendre davantage les uns sur les autres.

Dans Star Trek: Picard, Bruce Maddox a demandé l’aide d’une cabale criminelle dirigée par Bjayzl (Necar Zadegan) après son laboratoire, où il a secrètement construit Dahj et Soji Asha (Isa Briones), les filles jumelles synthétiques du défunt commandant Data (Brent Spiner), a été détruit par le Romulien Tal Shiar. (Maddox a blâmé la police secrète romulienne, ignorant que c’était probablement leur ancienne incarnation, le Zhat Vash, qui déteste les formes de vie artificielles, a tué Dahj et chasse Soji). Bjayzl feignit l’amitié et offrit à Maddox du Tranya, mais il était empoisonné afin qu’elle puisse le faire prisonnier afin de négocier un accord avec le Tal Shiar elle-même. Plus tard, Picard et son nouvel équipage, dont Seven of Nine (Jeri Ryan), ont sauvé Maddox, mais il a été assassiné par sa collègue et ancienne flamme, le Dr Agnes Jurati (Alison Pill), qui est secrètement une espionne pour les Romuliens.

L’apparition de Tranya était un rappel subtil et intelligent de l’épisode classique de Star Trek, qui était la dixième heure diffusée sur NBC en 1966, bien qu’il s’agissait du premier épisode produit après les pilotes de Star Trek. (La raison de ce retard est dû au fait que les effets spéciaux ont pris trop de temps à se terminer.) En fait, quelques aspects de “The Corbomite Maneuver” trahissent le début de sa production dans la course originale de Star Trek: le lieutenant Uhura (Nichelle Nicols) porte un uniforme en or au lieu de son propre rouge, Spock (Leonard Nimoy) crie parfois, et “la Première Fédération” a été ainsi nommée parce que les producteurs ne s’étaient pas encore fixés sur la “Fédération Unie des Planètes” en tant qu’organe directeur auquel Starfleet répond à.

Tranya est également apparu dans le bar de Quark dans Star Trek: Deep Space Nine saison 3. Ainsi, le lieutenant Bailey est effectivement revenu à Starfleet après la fin de sa période d’échange culturel avec Balok et il a probablement pris des échantillons de la boisson sucrée et orange avec lui . Au 24ème siècle, Tranya semble être largement disponible dans les débits de boissons de la galaxie. En fait, Maddox a été servi Tranya au Quark’s Bar sur Freecloud, donc le restauranteur Ferengi conserve la boisson First Federation dans son inventaire standard. Et Tranya n’est pas une substance interdite, contrairement à Romulan Ale, qui est illégale dans la Fédération (sauf pour de brèves périodes) et reste probablement sur liste noire dans Star Trek: Picardl’ère.

Star Trek: Picard diffuse les jeudis sur CBS All-Access et les vendredis à l’échelle internationale sur Amazon Prime Video.

