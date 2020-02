Picard révèle ce que Seven of Nine a fait après Voyager (et c’est décevant)

Avertissement: SPOILERS pour Star Trek: Picard saison 1, épisode 5

Seven of Nine (Jeri Ryan) rejoint Star Trek: Picard, mais ses activités depuis la fin de Star Trek: Voyager sont décevantes. Les randonneurs ont été choqués et ravis quand il a été révélé que Seven ferait partie de la série de revival de Patrick Stewart sur les années du crépuscule de Jean-Luc Picard. Seven est un héros préféré des fans qui n’a jamais interagi avec des personnages des autres séries de Star Trek, donc une équipe entre Seven of Nine et Picard, qui était autrefois Locutus de Borg, est certainement le rêve d’un fan de Star Trek devenu réalité.

Seven of Nine a rejoint Star Trek: Voyager dans le “Scorpion” en deux parties qui a comblé les saisons 3 et 4, et elle est rapidement devenue si populaire, Seven a supplanté le capitaine Kathryn Janeway (Kate Mulgrew) comme visage de la série. Borg récupérée qui a été assimilée lorsqu’elle était un enfant du nom d’Annika Hansen, Seven of Nine a mis un air de danger pour le vaisseau alors qu’elle se cognait la tête avec son équipage Starfleet, en particulier Janeway. Et, pour les fans (surtout les hommes), Seven dans ses combinaisons métalliques moulantes a également apporté un sex-appeal indéniable au Voyager. Avec Seven à bord, Star Trek: Voyager a intégré le Borg dans la série depuis que le vaisseau a été perdu dans le Quadrant Delta, la région de la galaxie d’où provient la race cyborg. Seven s’est finalement lié à l’équipage et a déclenché une romance avec le premier officier Chakotay (Robert Beltran); elle est revenue sur Terre avec le vaisseau de Janeway dans Star Trek: la finale de la série Voyager, “Endgame”, qui était aussi la dernière fois que Seven of Nine a été vu dans le canon de Star Trek.

Dans Star Trek: Picard épisode 4, “Absolute Candor”, Seven a organisé un sauvetage surprise de Picard et rayonné à bord de son nouveau navire, La Sirena, mais les fans n’ont pas appris ce qu’elle faisait après la fin du Voyager jusqu’à l’épisode 5, “Stardust City Rag “: Dans les années qui ont suivi la supernova romulienne, Seven of Nine a quitté la Terre pour rejoindre les Fenris Rangers, un groupe d’autodéfense qui patrouille dans l’espace romulien pour aider les personnes dans le besoin. Picard (et Starfleet) fronce les sourcils contre les Rangers pour leur “non-droit” et pour se faire passer pour “juge, jury et bourreau”, mais comme Seven a expliqué son côté des choses, après que Picard a quitté Starfleet et “abandonné” lorsque la Fédération a tourné le dos à l’évacuation des Romuliens, la Zone Neutre s’est effondrée et le Quadrant Bêta a plongé dans le chaos. L’Empire Romulien Étoile n’était plus et les Rangers, basés sur la planète Fenris, ont pris sur eux pour aider à garder la paix des seigneurs de guerre Romuliens qui naissaient dans le système stellaire.

D’une part, il est noble que Seven of Nine soit devenu un shérif galactique et un héros d’action qui aide les impuissants, même si cela a conduit à la tragédie. En 2386, peu après être devenue une Fenris Ranger sous son nom humain, Annika a été trompée par un seigneur du crime nommé Bjayzl (Necar Zadegan), qui voulait récolter ses implants Borg. Bjayzl a kidnappé Icheb (Casey King), le fils de substitution de Seven, qui était également un Borg récupéré présenté dans Star Trek: Voyager, et a volé violemment sa technologie. Sept ont tué Icheb par pitié et ont juré de se venger de Bjayzl, qu’elle a finalement exigé dans “Stardust City Rag” en désintégrant le criminel avec des fusils phaser à bout portant. Cependant, il est décevant que la vie de Seven of Nine ait été plongée dans la violence et la douleur dans les décennies qui ont suivi le retour du Voyager sur Terre, au point où elle est devenue une tueuse glaciale.

Star Trek: Picard n’a donné aucune indication de ce qui est advenu de la relation de Seven avec Chakotay, à part le fait que c’est évidemment fini. Il est également triste que Seven, qui lutte toujours pour affirmer son humanité perdue, ne soit pas restée à Starfleet avec ses amis du Voyager et n’a pas trouvé de bonheur vivant sur Terre. Cependant, Seven a peut-être été forcée de quitter la Fédération après l’interdiction des formes de vie artificielles car une grande partie de son corps abrite toujours des implants Borg. Ainsi, Seven est retournée dans l’espace avec l’intention d’aider ceux dans le besoin après la supernova romulienne, mais elle s’est installée dans la vie “désespérée, inutile et épuisante” d’un justicier, selon les propres mots de Seven. Trekkers avait de plus grands espoirs pour Seven of Nine, il est donc écrasant de voir le tournant tragique de sa vie. Cependant, Seven a offert à Picard un moyen de la contacter s’il avait besoin de son aide, donc si et quand Seven of Nine revient à Star Trek: Picardj’espère qu’elle dévoilera certains détails sur ce qui est advenu de l’équipage du Voyager que les fans meurent d’envie de savoir.

Star Trek: Picard diffuse les jeudis sur CBS All-Access et les vendredis à l’échelle internationale sur Amazon Prime Video.

