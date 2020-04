Pierce Brosnan prêt à revenir dans la saga James Bond

L’acteur Pierce Brosnan a joué James Bond, l’agent secret le plus célèbre du cinéma, dans quatre films.

Pierce Brosnan était un grand agent 007, et grâce à lui, la franchise James Bond a été promue dans le monde entier et sa carrière d’acteur n’a cessé de croître. Il est donc normal que vous gardiez un excellent souvenir de cette époque. Lors d’une récente soirée à regarder le film Goldeneye (1995), l’acteur a été invité à revenir dans la franchise, en tant que méchant. Voici comment il a répondu:

Reviendrait-il en méchant? Si telle est la question. OUI! J’y crois”.

Cette année 2020, nous pourrons voir un nouveau pélican James Bond intitulé No Time to Die. Evidemment Pierce Brosnan n’y apparaîtra pas. Mais cela signifiera la fin de Daniel Craig avec le personnage, donc après cela, ils devront le redémarrer et y mettre un autre visage. Il a même été émis l’hypothèse que le moment serait venu pour elle d’être une femme.

Cela signifie qu’ils auront besoin de nouveaux méchants et Pierce Brosnan pourrait avoir sa chance de revenir. Bien que ce soit quelque chose de difficile à adapter pour de nombreux fans de la saga, car il est l’un des James Bond les plus aimés.

De quoi parle «No Time to Die»?

Initialement, le nouveau film de James Bond était destiné à être diffusé à ces dates, mais en raison de la pandémie causée par le coronavirus (COVID-19), ils l’ont repoussé au 12 novembre 2020.

Dans cette nouvelle histoire, James Bond se retrouve à la retraite, passant du temps en vacances, jusqu’à ce qu’un vieil ami de la CIA le contacte. Cela va commencer une nouvelle mission où vous devez trouver un scientifique qui a été kidnappé.

Dirigé par Cary Joji Fukunaga, il a un casting spectaculaire dirigé par Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ana de Armas, Rory Kinnear, Dali Benssalah, Billy Magnussen, David Dencik, Lashana Lynch, Christoph Waltz, Julian Ferro, Toby Sauerback, Ty Hurley, Paul O’Kelly et Lampros Kalfuntzos.

Aimeriez-vous que Pierce Brosnan soit le méchant dans un futur épisode de James Bond? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.