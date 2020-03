Plague Inc permet enfin aux joueurs de sauver le monde, pas de le détruire

Répondre aux demandes de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et autres, Plague Inc. le développeur Ndemic Creations met à jour son célèbre jeu de simulation apocalyptique mobile avec un mode qui permettra aux joueurs de lutter contre la progression de la maladie et d’éliminer les virus mortels. C’est un changement radical par rapport au modèle traditionnel de Plague, Inc., qui fait que les joueurs créent un virus et s’efforcent de le propager dans le monde jusqu’à ce qu’il infecte même des endroits tenaces comme le Groenland et Madagascar.

Plague Inc. a connu une renaissance intéressante depuis le début de 2020 et le début de l’épidémie de coronavirus COVID-19. À l’époque où le coronavirus était en grande partie contenu en Chine, les ventes de Plague Inc. ont grimpé en flèche parmi les joueurs chinois jusqu’à ce qu’elle soit l’application de jeu Apple la plus vendue dans le pays, les joueurs chinois mentionnant que jouer à la simulation semblait être un moyen de gagner un semblant de contrôle des événements effrayants. Peu de temps après, la Chine a interdit Plague Inc. pour des raisons encore obscures. Ndemic, cependant, continue de rester sous le feu des projecteurs à mesure que le coronavirus se propage, finissant par consulter des organisations comme l’OMS et la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).

Maintenant, Ndemic Creations fait deux grands changements dans le sillage du coronavirus. Premièrement, l’entreprise fait un don de 250 000 $, à répartir entre l’OMS et le CEPI spécifiquement pour les efforts de COVID-19. Deuxièmement – et plus pertinent pour les joueurs du monde entier, d’autant plus qu’une pandémie dans le monde réel retarde actuellement les jeux – le studio publiera une nouvelle version de Plague, Inc. qui renverse l’objectif de l’original et charge les joueurs de se battre et finalement d’éradiquer une maladie dangereuse.

La nature de simulation de Plague Inc. sera toujours au cœur de ce nouveau mode de jeu, mais cette fois, les joueurs géreront des choses comme les systèmes de santé, le triage, les solutions de quarantaine, la fermeture des services publics – et oui, la distanciation sociale. L’objectif sera de tracer la progression de la maladie et de sauver le monde. Ndemic n’a pas encore annoncé de date de sortie pour ce nouveau mode, mais assure aux joueurs qu’il sera totalement gratuit.

Jusqu’à présent, Ndemic est connu pour ses jeux de stratégie qui permettent aux joueurs d’effacer les humains de la terre, ou – dans le cas de Rebel Inc. – de réprimer impitoyablement une tentative d’insurrection. Tourner les tables et encourager un joueur à sauver le monde pour le bien de l’humanité est une perspective différente pour le studio, et potentiellement lucrative, comme cela a certainement fait des merveilles pour Doom: Eternal’s sales. Ndemic trouvera-t-il son avenir plus radieux avec les jeux anti-apocalypse? Cela dépend de combien d’attention cette nouvelle Plague Inc. mode obtient, mais c’est certainement une décision opportune.

