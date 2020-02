Planet of the Apes: le nouveau film pourrait être un autre redémarrage

Partager

La planète des singes reviendra au grand écran. Il y a quelque temps, on parlait d’un nouvel épisode réalisé par Wes Ball, mais récemment, la rumeur disait que cela pourrait être un autre redémarrage plutôt qu’une continuation de la bande de Matt Reeves.

Il n’y a pas si longtemps, la nouvelle que la franchise de La planète des singes continuera avec une nouvelle livraison. Ce futur film serait réalisé par Wes Ball, le même directeur de Le coureur de labyrinthe. De nouveaux détails ont été publiés récemment et il est dit que le projet pourrait être un redémarrage, et non une continuation de l’histoire de Matt Reeves

Cela fait trois ans qu’il a été lancé La guerre de la planète des singes, dirigée par Matt Reeves, et apparemment, 20th Century Studios a déjà en tête une nouvelle version avec les singes. Au début, cela ressemblait à un autre film de la franchise, cependant, selon une rumeur de DiscussingFilm, la version Wes Ball sera un redémarrage de l’histoire et non une suite de L’Origine de la planète des singes, réalisé par Rupert Wyatt, ni des deux derniers films réalisés par Reeves.

La nouvelle de La planète des singes

En outre, ils signalent également que Daniel Dorrance Il a rejoint le projet en tant que concepteur de production. Il convient de noter que Dorrance a déjà travaillé avec Ball en tant que concepteur de production dans certains de ses films, y compris The Maze Runner: Les tests et The Maze Runner: The Deadly Cure. En outre, il faisait également partie de la production de Mouse Guard, un film qui a finalement été annulé après l’acquisition de Fox par Disney.

Ball va écrire et diriger le redémarrage de La planète des singes avec David Starke et Joe Hartwick Jr. prêts à rejoindre l’équipe de production du film. L’objectif principal est de commencer le tournage plus tard cette année, donc la date de lancement devrait être en 2022.

