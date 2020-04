Planet Zoo: examen du pack Amérique du Sud – bon mais pas essentiel

Il est juste de dire que Planet Zoo se distingue comme une référence dans le genre des sims de gestion. L’approche flexible du jeu en matière de personnalisation, parallèlement à une courbe d’apprentissage patiente, a laissé beaucoup de gardiens de zoo absorbés pendant longtemps. Planet Zoo a été conçu pour offrir encore plus de mises à jour à l’avenir, et le dernier pack DLC pour l’Amérique du Sud est maintenant disponible.

Ce n’est pas la première fois que le jeu de base de Planet Zoo est construit. Studio Frontier Developments, qui est également derrière d’autres jeux de simulation de gestion bien accueillis comme Planet Coaster et Jurassic World Evolution, a déjà publié le pack Arctic pour le jeu. Le DLC d’Amérique du Sud présente la concentration géographique de ces packs, mais il manque de profondeur de contenu qui en ferait un incontournable pour les fans.

Cela ne signifie pas que le pack Amérique du Sud pour Planet Zoo est sans mérite. En termes de points positifs, il y a de solides ajouts ici, avec le pack comprenant cinq nouveaux animaux et 250 nouvelles pièces de décor pour aider le joueur à personnaliser son zoo comme bon lui semble. Cependant, l’absence de quelque chose de substantiel comme ajout de gameplay est un problème que beaucoup peuvent avoir du mal à ignorer étant donné le prix.

De ces nouveaux animaux, le jaguar est le point culminant évident. Tout comme dans les zoos de la vie réelle, l’ajout d’un prédateur au sommet ajoute une attraction par sa simple présence, et les joueurs investiront sans aucun doute des ressources pour faire de la Jaguar une des vedettes de leur parc. Garder le jaguar heureux est également une priorité (tant que le gardien de zoo veut être plus humain que certains autres grands propriétaires de chats dans les médias récemment), en particulier si le joueur essaie le défi de la difficulté plus élevée qui a été ajoutée récemment. mise à jour gratuite.

Les autres nouveaux animaux ont aussi leur place. Les lamas, les singes capucins et les fourmiliers offrent tous une polyvalence et une variété à la portée du zoo, tandis que la grenouille arboricole ajoute au nombre d’animaux exposés. Bien que plus d’options soient souhaitées par les joueurs, cela fournit un petit quelque chose de tout pour aider à compléter les choix d’animaux globaux.

Les décors ajoutent également une nouvelle dimension à l’aspect créatif du Planet Zoo. Les joueurs peuvent construire leurs propres zones d’inspiration aztèque en utilisant les 250 nouveaux objets, y compris la vie végétale d’inspiration jungle pour que ces nouveaux animaux d’Amérique du Sud se sentent plus à l’aise.

Ce que Frontier Developments a inclus dans le pack Amérique du Sud est de bonne qualité, mais les fans se poseront la question de savoir si cela suffit pour justifier un tout nouveau pack DLC avec le même prix. Cinq nouveaux animaux et quelques centaines de pièces de décor pourraient ne pas suffire à certains joueurs pour justifier de dépenser de l’argent supplémentaire, en particulier lorsque le pack Arctic précédent avait plus pour son argent.

L’absence la plus flagrante est l’absence d’un nouveau scénario. Une partie de ce qui a si bien fonctionné au début du Planet Zoo, en particulier, a été la manière dont il a testé les joueurs avec des tâches spécifiques à accomplir, renforçant la compréhension de la mécanique par l’utilisateur et lui faisant penser le jeu de différentes manières. Ce nouveau pack ne comprend pas du tout de scénario, négatif par rapport au pack Arctic précédent en termes de contenu disponible.

En tant que tel, il est difficile de comptabiliser les dépenses supplémentaires sur le nouveau pack pour obtenir essentiellement une poignée de nouveaux animaux. Le pack Amérique du Sud est certes de qualité, mais le prix demandé par Frontier Developments peut suffire à décourager certains joueurs. Il y aura sans aucun doute plus de packs DLC pour Planet Zoo, et j’espère que les autres packs offriront un meilleur rapport qualité-prix.

