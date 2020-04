PlayStation 5: la lente révélation de la PS5 par Sony est en train de créer un battage médiatique

Sony a jusqu’à présent adopté une approche beaucoup plus lente que Microsoft en révélant sa console de nouvelle génération, et la stratégie semble en fait aider à créer un battage médiatique pour le PlayStation 5. Ce qui semblait au départ une stratégie d’annonce PS5 trop confiante et trop détendue a peut-être plutôt prouvé son efficacité.

Microsoft a révélé pour la première fois la Xbox Series X – à la fois le nom de la console et sa forme physique – en décembre 2019, et la société a poursuivi avec plusieurs autres annonces et démos technologiques. La nouvelle Xbox est même déjà entrée dans les mains de YouTubers comme Austin Evans, qui a démontré l’apparence impressionnante de Minecraft avec le lancer de rayons sur la série X. Sony, quant à lui, n’a rien révélé de plus qu’un logo jusqu’à la mi-mars, lorsque il a finalement annoncé les spécifications de la PS5.

Sony a cependant de bonnes raisons de ne pas encore montrer à quoi ressemble la PS5. La PS4 a largement dépassé la Xbox One, ce qui a fait de Microsoft la société avec quelque chose à prouver, tandis que Sony peut s’asseoir et regarder comment Xbox est reçue avant de donner un coup de main. Même quand même, le manque d’informations concrètes de Sony a été décevant pour certains, et il semblait que les fans en avaient enfin marre quand le chat du livestream hyper-technique GDC PS5 était rempli de messages “zzz”.

Et pourtant, toute cette attente fait que les fans attendent avec impatience tout morceau d’information que Sony jette. Microsoft a vidé presque toutes ses informations de série X à la fois, donc la discussion se concentre désormais sur Sony chaque fois qu’il a quelque chose à dire. Même le logo décevant de la PS5 révélé en janvier a suscité la passion des fans, devenant la publication de société de jeux la plus populaire d’Instagram, bien qu’il soit essentiellement le même que le logo de la PS4 et sans aucun contexte substantiel. Cela s’est produit à nouveau avec la révélation aléatoire du contrôleur PS5 de Sony, qui, à elle seule, a suscité de nombreuses discussions sur Twitter, tandis que Microsoft a simplement révélé le contrôleur de la série X avec sa console.

En même temps, cette stratégie semble avoir un inconvénient. Avec les spécifications apparemment plus puissantes de la série X de Microsoft et d’autres détails en plein air, il est possible que la communauté des joueurs dise constamment “Xbox a déjà fait cela” lorsque Sony publiera des révélations similaires. C’est exactement ce qui s’est passé après l’annonce du contrôleur PS5 DualSense: «contrôleur Xbox» était en vogue sur Twitter, de nombreux fans comparant le nouveau design de Sony aux précédents de Microsoft. La Xbox elle-même a également fait un coup au DualSense, tweetant une courte vidéo de sa manette accompagnée d’aucun texte.

Mais aucune de ces comparaisons n’aura probablement d’importance, au final. Continuer à se concentrer sur les détails individuels de la PS5, comme l’impressionnant SSD de la PS5, semble obtenir au moins une partie de la base d’installation relativement massive de Sony dans un battage médiatique soutenu pour la console. De plus, Sony pourrait finalement obtenir la plus grande longueur d’avance possible sur la concurrence: le prix. Sony a laissé entendre que le prix de la PS5 pourrait dépendre de la Xbox, et son avantage par rapport à la génération de consoles précédente pourrait lui permettre d’attendre après l’annonce du prix de la série X pour déterminer la PS5. Si Sony est en mesure d’offrir une console tout aussi puissante à un prix inférieur – en particulier avec le battage médiatique qu’il a déjà construit – il obtiendra probablement une fois de plus la victoire. Autrement dit, à moins que Microsoft ne réserve une surprise substantielle pour plus tard.

le PlayStation 5 devrait être lancée au cours de la saison des vacances 2020.