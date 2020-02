PlayStation organise une vente massive sur plus de 500 jeux japonais

La vente Big in Japan est désormais en ligne PlayStation Store et il a réduit le prix de plus de 500 jeux, y compris des titres comme Code Vein, Kingdom Hearts III et Nier: Automata. PlayStation est la marque de consoles de salon la plus vendue de tous les temps, ce qui signifie que des développeurs du monde entier (n’appartenant pas à Nintendo ou à Microsoft) se sont alignés pour obtenir leurs jeux sur PlayStation 4.

Sony a le soutien de nombreux développeurs tiers, ce qui a abouti à certaines des plus grandes exclusivités de la PlayStation 4, comme Bloodborne de FromSoftware et Marvel’s Spider-Man d’Insomniac Games – ce dernier ayant conduit Sony à acheter des jeux Insomniac en 2019. une entreprise japonaise, Sony a eu le soutien de nombreux développeurs dans son pays d’origine, au point que le système a beaucoup plus de titres de son pays d’origine que la Xbox One.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: les ventes de PS4 et Xbox One plongent avant les lancements PS5 et Series X de 2020

Sony lance aujourd’hui la vente Big in Japan sur le PlayStation Store, qui a fait baisser le prix de plus de 500 jeux en provenance du Japon. Selon le blog PlayStation, il y a de grandes réductions dans la vente, y compris Code Vein pour 35,99 $, Dark Souls III pour 14,99 $, Dragon Ball Xenoverse 2 pour 11,99 $, Judgment pour 29,99 $, Just Cause 3 pour 4,99 $, Kingdom Hearts III pour 17,99 $, Nier: Automata Game of the Yorha Edition pour 19,99 $, Resident Evil 7 Biohazard pour 14,99 $, Street Fighter V pour 7,99 $ et Tekken 7 pour 14,99 $.

La vente comprend des jeux comme 428: Shibuya Scramble pour 9,99 $, ce qui est remarquable pour avoir reçu un score parfait dans Famitsu et avoir mis dix ans à être localisé. Il y a beaucoup de DLC en vente, y compris pour des jeux comme Dragon Ball Xenoverse 2, Dynasty Warriors 9, Final Fantasy XV, Gal * Gun 2 et Street Fighter V.La vente Big au Japon comprend également un certain nombre de jeux PlayStation 3, pour ceux qui possèdent toujours la console. La vente est désormais en ligne sur les versions américaine et britannique du PlayStation Store.

La PlayStation 4 arrive à la fin de sa durée de vie, car la PlayStation 5 devrait sortir pendant la saison des vacances 2020. Le système a quelques exclusivités tueuses alignées entre-temps, y compris des jeux comme Nioh 2 et The Last of Us Part II, il y a donc encore un peu de vie dans la PlayStation 4 pendant un peu plus longtemps. Les personnes qui tardent à acheter la console trouveront une abondance de grands titres dans la vente Big in Japan.

Suivant: Sony se retire de la présentation de PAX East 2020 sur les problèmes de coronavirus

La grande vente au Japon se déroulera le PlayStation Store du 21 février au 5 mars 2020.

Source: PlayStation

PUBG permet enfin aux joueurs Xbox One et PS4 d’être dans la même soirée

A propos de l’auteur

Scott écrit pour . depuis 2016 et contribue régulièrement à The Gamer. Il a déjà écrit des articles et des scripts vidéo pour des sites Web comme Cracked, Dorkly, Topless Robot et TopTenz.

Diplômé de l’Université Edge Hill au Royaume-Uni, Scott a commencé comme étudiant en cinéma avant de se lancer dans le journalisme. Il s’est avéré que perdre une enfance à jouer à des jeux vidéo, à lire des bandes dessinées et à regarder des films pouvait être utilisé pour trouver un emploi, indépendamment de ce que tout conseiller en carrière pourrait vous dire. Scott est spécialisé dans les jeux et aime le médium depuis le début des années 90, lorsque sa première console était un ZX Spectrum qui prenait 40 minutes pour charger un jeu depuis un lecteur de cassettes sur un téléviseur noir et blanc. Scott rédige maintenant des critiques de jeux pour . et The Gamer, ainsi que des reportages, des articles d’opinion et des guides de jeu. Il peut être contacté sur LinkedIn.

En savoir plus sur Scott Baird