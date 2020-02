Plus de noms pour «Macbeth» par Denzel Washington, Frances McDormand et Joel Coen

Brendan Gleeson, Corey Hawkins, Ralph Ineson et Harry Melling accompagnent Denzel Washington et Frances McDormand à la tête du «Macbeth» de William Shakespeare qui a écrit et réalisé Joel Coen.

Et oui, ils ont bien lu car non, ce n’est pas une erreur comme on en est venu à penser à l’époque: c’est le premier film que Joel a écrit et réalisé sans l’aide de son frère jusqu’alors inséparable Ethan, comme l’a confirmé Deadline.

Selon le média susmentionné, le tournage du film, qui sera distribué par A24 dans le monde entier, commencera au milieu de ce mois de février en vue de sa première, peut-être, fin 2020. Son producteur est Scott Rudin, un des plus respectés d’Hollywood qui a déjà collaboré avec les frères Coen dans des films tels que «Ce n’est pas un pays pour les personnes âgées», «Courage de la loi» ou «Un but de Llewyn Davis».

L’œuvre originale, précédemment adaptée en multitude d’occasionsC’est une tragédie qui dramatise les effets néfastes, physiques et psychologiques, de l’ambition politique chez ceux qui cherchent le pouvoir pour eux-mêmes. Il est librement basé sur l’histoire de la vie d’un personnage historique, Macbeth, qui était roi d’Écosse entre 1040 et 1057.

La principale source de Shakespeare lors du développement de cette tragédie fut les Chroniques de Holinshed. L’auteur de celui-ci, Raphael Holinshed, est lui-même basé sur l ‘«Histoire de l’Écosse» écrite en latin par l’écossais Hector Boece, imprimée pour la première fois à Paris en 1527.

Rappelons enfin que ce ne sera pas le premier film inspiré d’une pièce de William Shakespeare à laquelle Denzel Washington participera à l’événement de la signature: en 1993 j’ai joué Don Pedro dans le film “ Beaucoup de bruit et peu de noix ” que Kenneth Brannagh a écrit et réalisé.