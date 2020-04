Podcast d’amis: un épisode à la fois – T03E07

Bienvenue encore une fois aux Amis de Cinéma PREMIERE avec Arturo Magaña Arce! Comme chaque semaine, nous parlerons d’un épisode de l’une des séries humoristiques les plus réussies de tous les temps.

L’ordre que nous allons suivre est chronologique et cette fois nous parlons de “Celui avec le lit de voiture de course”, le septième épisode de la troisième saison, diffusé le 7 novembre 1996. Nous sommes accompagnés de Xóchitl Rodríguez, notre directeur artistique, Viridiana Salazar, notre designer et Regina García, collaboratrice de PREMIERE Cinema.

Lisez aussi: Amis: 25 ans d’amitié incassable

Écoutez notre podcast Friends ici, sur Spotify, sur YouTube ou recevez-le automatiquement sur votre appareil chaque semaine: abonnez-vous à iTunes, Apple Podcasts (sur iPhone) ou à votre application de podcast préférée (BeyondPod ou Podcast Addict sont de bonnes options). Mail pour nous contacter: [email protected]

Arturo Magaña Arce

Passionné de voir, d’écrire, de lire, de rechercher et de parler du cinéma sous toutes ses formes. Je suis un fan de Star Wars, je connais par cœur tous les chapitres de Friends et si vous me posez des questions sur le cinéma mexicain, il n’y a personne pour me faire taire. Editeur chez Cine PREMIERE.