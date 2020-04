Pokemon Classic Red & Blue Town recréé dans Animal Crossing: New Horizons

Une Animal Crossing: New Horizons Le joueur a recréé Pallet Town, l’emplacement de départ des jeux Pokémon originaux. Ce n’est qu’un des nombreux hommages rendus par les fans à d’autres jeux et propriétés, construits à l’aide du gameplay approfondi de terraformation et de construction de villes du simulateur de vie sur l’île, qui permet aux fans de faire preuve de créativité de façons que peu de gens pourraient voir venir.

Basé dans la région de Kanto des jeux Pokémon rouges, bleus et jaunes originaux, les fans connaîtront la petite et humble ville de palettes comme la maison du personnage du joueur, ainsi que son rival dans le jeu et le sage et serviable professeur Oak . La ville a été présentée dans toutes les nouvelles versions du scénario classique de l’ère Kanto – que ce soit la longue série d’anime Pokémon, les jeux de remake Pokémon rouge et vert 2004 pour Game Boy Advance, ou le récent Pokémon: Allons-y, Pikachu / Evee! pour la Nintendo Switch en 2018. Maintenant, un fan l’a fait vivre comme jamais auparavant dans Animal Crossing: New Horizons, et le résultat est assez impressionnant.

Un fan du nom de LinkMigue a publié une brève vidéo d’une ville de palette fidèlement recréée dans Animal Crossing: New Horizons sur sa page Twitter plus tôt cette semaine. Pendant le clip, l’avatar en jeu de LinkMigue, naturellement vêtu de la tenue emblématique de Pokémon Trainer Red, parcourt la ville traduite avec précision jusqu’à ce qu’il pénètre dans ce qui est positionné pour être la maison du joueur dans le coin supérieur gauche de la minuscule carte. Vous pouvez consulter le tweet ci-dessous:

Depuis la sortie d’Animal Crossing: New Horizons le mois dernier, les fans utilisent les options de personnalisation approfondies du jeu pour rendre hommage à leurs jeux, films et émissions de télévision préférés. Plus tôt cette semaine, un fan a refait le pays d’Hyrule de The Legend of Zelda: A Link To The Past, tandis qu’un autre a recréé des scènes de films d’horreur emblématiques comme The Shining. Pourtant, un autre joueur a adopté l’approche plus actuelle de la création de personnages et de tenues basés sur le documentaire sur le crime réel Netflix, étrange et récent, Tiger King.

La mise en page de Pallet Town est peut-être simple, mais il est toujours impressionnant de la voir reconstruite à l’aide des outils de personnalisation amusants et polyvalents d’Animal Crossing: New Horizons. Regarder cette recréation d’un lieu de jeu vidéo classique est sûr d’apporter un sourire aux fans partagés de Pokémon et de Animal Crossing: New Horizons, en particulier en voyant la casquette et la chemise tachetées de Red sur un avatar Animal Crossing.

