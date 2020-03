Pokemon Go: comment attraper un clone Pikachu

Pokemon Go célèbre la sortie du remake du premier film Pokémon en présentant le clone emblématique Pokémon. Voici un guide sur la façon de capturer Clone Pikachu. Le premier film Pokémon a fait sensation dans le monde entier lors de sa sortie. Après l’histoire de Mewtwo, un Pokémon légendaire qui a été créé artificiellement par la méchante Team Rocket, trouvant sa place dans le monde après avoir été utilisé pour l’esclavage et leurs plans diaboliques. Ash Ketchum, le principal protagoniste de l’anime Pokémon, est invité par Mewtwo à participer à un tournoi Pokémon pour déterminer qui est le meilleur entraîneur de tous. Le reste du film implique Mewtwo et Ash s’affrontant pour la sécurité du monde. Récemment, un remake de ce film emblématique a été mis sur Netflix. Le remake porte un style artistique différent, créé à l’aide de graphiques 3D plutôt que de l’animation 2D originale dessinée à la main. Ce film est cimenté dans les enfances de nombreux enfants et est la raison pour laquelle de nombreux fans de Pokemon existent aujourd’hui. Ce guide aidera les joueurs à capturer le clone Pikachu du film dans Pokemon Go.

Connexes: Pokemon Go: toutes les tâches et récompenses pour mars 2020

Le clone Pikachu joue un rôle essentiel dans Pokémon: le premier film. Plusieurs Pokémon clones sont créés à partir de l’ADN du Pokémon original du formateur invité, y compris toute l’équipe Pokémon d’Ash. Mewtwo oppose le Pokémon cloné à leurs versions originales pour déterminer qui est le plus fort tandis que Mewtwo fait face à sa forme originale, Mew. Sans plonger trop profondément dans les spoilers du film (même si le film a plus de 20 ans), le clone Pikachu joue un rôle essentiel dans l’une des scènes les plus émotionnelles du film. Pokemon Go pour célébrer la sortie du remake a sorti des versions Clone des démarreurs Kanto, Charizard, Venusaur et Blastoise, ainsi que Pikachu. C’est ainsi que les joueurs peuvent trouver ce Pokémon.

Comment attraper le clone Pikachu dans Pokemon Go

Contrairement aux autres clones Kanto, Pikachu est capturé une autre méthode. Ouvrez la caméra en jeu et prenez plusieurs photos. Finalement, le clone Pikachu apparaîtra et photobombera les photos. Cela peut prendre un certain temps avant qu’elle n’apparaisse, mais continuez d’essayer jusqu’à ce qu’elle apparaisse. Une fois qu’il n’apparaît pas, le joueur a une chance de capturer le Pokémon. Utilisez un Pokeball pour terminer la tâche. De plus, l’utilisation de la balise #Gosnapshot facilite la recherche du clone Pikachu. Il est important de mentionner qu’il s’agissait d’un événement à durée limitée qui s’est récemment terminé le 2 mars. La seule autre méthode pour obtenir le clone Pikachu consiste à échanger avec un ami qui l’a. Pokemon Go a tendance à finalement rééditer des Pokémon spéciaux qu’ils ont déjà sortis. Il est donc probable que Clone Pikachu fera un retour à l’avenir.

La marque Pokemon, en général, fait un excellent travail d’intégration de tout nouveau contenu sur divers supports. Chaque fois qu’un nouveau jeu Pokemon sort, l’anime, les jeux, le jeu de cartes à collectionner et la marchandise sortent tous en même temps pour célébrer cet événement. La quantité de travail que cela doit prendre pour organiser doit être massive et épuisante. Ce clone Pikachu est maintenant considéré comme un Pokémon rare car il ne peut pas normalement être capturé. Essayez de tendre la main sur les babillards électroniques ou de trouver des amis qui peuvent avoir un supplément. Comme ce Pikachu est actuellement parti dans Pokemon Go, cela ne signifie pas qu’il ne fera pas de retour finalement.

Plus: Pokemon Go!: Méthodes efficaces de combat au gymnase

Pokemon Go est maintenant disponible sur les appareils mobiles.

Pokemon Mystery Dungeon DX: Comment recruter un Pokémon légendaire

A propos de l’auteur

Sky Flores est un écrivain et joueur de jeu basé à New York. Ses hobbies consistent à créer du contenu sur YouTube et à diffuser des jeux vidéos sur Twitch. Sa chaîne YouTube a généré plus de 185 000 abonnés et 35 millions de vues vidéo totales. Il a couvert des sujets de jeu à travers les générations.

En savoir plus sur Sky Flores