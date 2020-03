Pokemon Go Pokeball pénurie corrigée par Niantic | .

Niantic travaille toujours pour maintenir les joueurs impliqués avec Pokemon Go en dépit du nombre croissant de mandats «abri à domicile» apparaissant à travers le monde grâce à l’épidémie mondiale actuelle de coronavirus COVID-19. Après que les joueurs se soient plaints d’un manque croissant de Pokeballs, Niantic a lancé une offre groupée massive dans le jeu qui durera jusqu’au 30 mars. Niantic espère encourager les entraîneurs à continuer d’être aussi impliqués avec Pokemon Go que possible, y compris en restant en contact avec des amis grâce à des cadeaux et la Pokemon Go Battle League récemment introduite.

En raison de la propagation du coronavirus et des efforts de distanciation sociale qui en résultent mis en place par plusieurs gouvernements, de nombreux joueurs ont trouvé difficile, voire impossible, de quitter leur domicile et d’attraper Pokemon et de collecter des Pokéballs. Niantic a déjà mis en œuvre d’autres améliorations dans le jeu et augmenté le taux d’apparition de Pokémon pour aider les formateurs “en sécurité à la maison”. la poursuite de Pokeballs et d’autres fournitures.

Comme l’a rapporté Polygon, les joueurs de Pokemon Go peuvent désormais acheter 100 Pokéballs pour un Pokecoin. Cette nouvelle offre vise à aider les joueurs qui ne peuvent pas quitter leur domicile et s’arrêter à Pokestops pour reconstituer leur stock. Niantic a également augmenté le nombre de cadeaux que les joueurs peuvent ouvrir et envoyer par jour, afin que les entraîneurs qui peuvent se rendre à Pokestops puissent aider leurs amis en envoyant d’autres fournitures et objets de jeu. Cette nouvelle offre Pokemon Go est la première des nombreuses offres groupées hebdomadaires que Niantic prévoit de publier.

La pandémie de coronavirus a bouleversé les plans de mars de Pokemon Go. À l’origine, ce mois-ci était censé être rempli de nouveaux raids, d’événements Team Go Rocket, et plus encore. Cependant, une fois que le coronavirus a commencé à affecter la vie quotidienne plus sérieusement, Niantic s’est préparé aussi longtemps à l’avance qu’il le pouvait. En fin de compte, ils ont dû annuler des événements comme la journée communautaire Pokemon Go de mars et reporter plusieurs événements de la zone Safari.

Il est difficile d’imaginer que le monde redevienne normal après que la pandémie de coronavirus soit sous contrôle, mais ces changements pourraient certainement affecter Pokemon Go à long terme. Finalement, Niantic devra déterminer si la nécessité d’augmenter les taux d’apparition de Pokémon ou de continuer les offres sur les Pokeballs et autres fournitures est une option viable. Une fois que les gens peuvent sortir comme ils le faisaient et utiliser Pokemon Go comme il a été conçu pour être joué, il est difficile de dire que Niantic maintiendra ces changements en place. Cependant, il pourrait être bénéfique pour eux de garder les méthodes actuelles, car non seulement les joueurs s’habitueront au nouveau Pokemon Go dans l’intervalle, mais ces mises à jour et changements sont incroyablement utiles pour les joueurs qui étaient à domicile avant la pandémie. , et continuera à être coincé à la maison après. Niantic pourrait accueillir un tout nouveau sous-ensemble de joueurs Pokemon Go s’ils conservent ces mises à jour une fois que les jours de distanciation sociale sont révolus.

