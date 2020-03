Pokemon Go: toutes les tâches et récompenses pour mars 2020

Pokemon Go a beaucoup de nouveaux contenus à révéler pour le mois de mars 2020. Voici toutes les nouvelles tâches et récompenses que les joueurs de Pokemon Go peuvent attendre avec ce mois-ci. Pokemon Go a changé le monde quand il a sorti un fidèle été 2016. La planète entière a de nouveau attrapé la fièvre Pokemon comme si c’était en 1998. Les joueurs du jeu se précipitaient dans les rues, sortaient sous la chaleur torride de l’été et construisaient des communautés autour de la capture tous disponibles Pokemon 151. C’était pendant ces premières semaines, le monde savait ce qu’était la paix mondiale. Le jeu est initialement sorti avec plusieurs bugs, certains empêchant même les joueurs d’entrer dans le jeu ou de planter de force au pire moment. L’Abra était-il le dernier Pokémon nécessaire pour terminer le Pokedex? Dommage! Le jeu a décidé de s’écraser sur lui-même. Bien que la base de joueurs ait diminué par rapport au boom massif de 2016, elle maintient toujours une communauté de joueurs cohérente et avec de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, le jeu est meilleur qu’il ne l’a jamais été. De nouveaux contenus sont constamment déployés, tels que des raids ou des chapeaux Pokémon spéciaux. Voici tout le nouveau contenu à venir sur Pokemon Go pour le mois de mars 2020.

Pokemon Go a introduit des raids en 2017. Les raids sont des endroits dans le monde réel où les joueurs peuvent voyager et faire équipe avec d’autres entraîneurs afin de supprimer une version super boss de Pokemon spécial. Semblable au système de raid de Pokemon Sword and Shield, il s’agit de travailler ensemble pour vaincre et capturer ces Pokémon. Ce sont parmi les défis les plus difficiles du jeu. Non seulement cela, mais en 2018, Pokemon Go a introduit la Journée de la communauté. La journée de la communauté est un événement autour de Pokemon Go qui a lieu tous les mois. Le jeu décide d’un Pokémon chaque mois pour augmenter ses taux d’apparition et ses taux brillants pendant quelques heures. Cet événement à durée limitée facilite la recherche de Pokémon brillants. Tous ces événements se déroulent chaque mois avec de nouveaux Pokémon et des raids. Voici tous les nouveaux raids, Pokémon brillants et événements qui se dérouleront en mars 2020.

Événement de célébration de la journée Pokemon dans Pokemon Go

Pour célébrer la sortie du premier remake du film Pokemon sur Netflix, Pokemon Go ramène Armored Mewtwo pour une durée limitée. Les joueurs peuvent trouver Armored Mewtwo dans des raids cinq étoiles. Il est important d’amener un Pokémon de type Dark, Bug ou Ghost pour diminuer ses HP. Ce Pokémon est initialement sorti l’année dernière lorsque le film est sorti au Japon. Cela ne sera disponible que du 25 février au 2 mars. En outre, le Pokémon de démarrage Clone du film apparaîtra également dans cet événement.

Party Hat Raid Day dans Pokemon Go

Les Pokémon avec des chapeaux de fête commenceront à apparaître dans les raids le 1er mars de 14 h à 17 h, heure locale. Le chapeau de fête Pokemon dans cet événement est Gengar et Nidorino. Nidorino entre dans un raid 2 étoiles tandis que Gengar apparaît dans un raid 4 étoiles avec les mouvements Lick et Psychic. De plus, ces deux Pokémon peuvent être potentiellement brillants et fournir jusqu’à 5 passes de raid pour les battre.

Événement spécial de recherche Team Go Rocket dans Pokemon Go

Team Go Rocket est à nouveau en difficulté. Cette fois, l’objectif est de sauver la version désormais ombragée d’Entei, le légendaire Pokémon. Cet événement est pour tout le mois de mars, alors assurez-vous de le faire avant la fin du mois. Faites attention aux instructions du professeur Willow sur la façon de rencontrer l’Entei de Giovanni. Ce sont parmi les batailles les plus difficiles du jeu. Assurez-vous d’apporter des Pokémon de type Eau ou des Pokémon de type Sol pour faciliter le travail d’Entei.

Percée de la recherche de mars pour mars 2020 dans Pokemon Go

Pour avoir terminé sept jours des tâches de recherche, les joueurs rencontreront un Ferroseed. Bonus Stardust est également récompensé pour le joueur. Assurez-vous de terminer 1 tâche chaque jour pour avancer vers la capture de ce Ferroseed. Cet événement dure tout le mois de mars. Si une tâche de recherche semble trop exigeante, les joueurs peuvent les jeter et en trouver une autre à un Pokestop.

Raids de Thundurus dans Pokemon Go

Thundurus est le prochain Pokémon légendaire à apparaître dans Pokemon Go via des raids. C’est un raid difficile, étant 5 étoiles et peut facilement éliminer n’importe quel entraîneur. Jouer avec des amis facilite toujours le raid. Assurez-vous également d’apporter des Pokémon de type Ice et Rock, car c’est la faiblesse de Thundurus. Cet événement commence le 2 mars.

Prise de contrôle globale de la fusée Go Team dans Pokemon Go

Du 6 au 9 mars, les joueurs rencontreront des Pokémon et des Absol sur le thème de Team Go Rocket à l’état sauvage. Shiny Skorupi sera également publié dans le jeu. Les 6 Pokémon spéciaux des chefs TGR apparaîtront dans cet événement. La frustration TM sera également plus importante au cours de cette période. Pokemon Go met l’accent sur Team Go Rocket ce mois-ci.

Pokemon Go Spotlight Hour et Mystery Bonus Hour dans Pokemon Go

Spotlight Hour aura lieu tous les mardis de 18h à 19h. Pendant ces périodes, une grande quantité de Pokémon commencera à apparaître, ce qui rend plus facile de rencontrer des Pokémon brillants potentiels. De plus, le Mystery Bonus a lieu tous les jeudis de 18 h à 19 h. Cela augmentera certains attributs comme plus de poussière d’étoile, d’XP ou de bonbons pendant cette heure. Cela vaut même pour le mois entier ces jours spécifiques.

Darkrai Raid Special Weekend dans Pokemon Go

Le légendaire Pokemon Darkrai fera son retour sur Pokemon Go. Il sera disponible du 6 mars au 9 mars. Il apparaîtra également dans les raids cinq étoiles, alors assurez-vous d’apporter des Pokémon de type Fée, Combat ou Bug afin de le détruire. Darkrai dans ces raids a également la possibilité d’apparaître brillant. Amenez des amis et travaillez ensemble pour vaincre ce Pokémon.

Giratina Raid Week-end spécial dans Pokemon Go

Le légendaire Pokemon Giratina fera son retour sur Pokemon Go. Il sera disponible du 13 mars au 16 mars. Il apparaîtra également dans les raids cinq étoiles, alors assurez-vous d’apporter des Pokémon de type Dark, Ice, Fairy, Dragon ou Ghost afin de le supprimer. Giratina dans ces raids a également la possibilité d’apparaître brillante. Amenez des amis et travaillez ensemble pour vaincre ce Pokémon.

Événement de week-end mystérieux dans Pokemon Go

Le week-end du 20 mars au 23 mars apportera de nouvelles apparitions à Pokemon Go. Les Pokémon Feu, Normal, Glace et Électrique apparaîtront plus souvent à l’état sauvage. Les Pokemon de type Vol et Bug commenceront à apparaître dans les raids. Dans les œufs de 5 km, les joueurs peuvent trouver Shelmet ou Karrablast. Nincada apparaîtra également à l’état sauvage et fera maintenant son entrée brillante. Nincada peut également être trouvée dans des œufs de 5 km.

Week-end spécial Raid Cobalion dans Pokemon Go

Le légendaire Pokemon Cobalion fera son retour sur Pokemon Go. Il sera disponible du 20 mars au 23 mars. Il apparaîtra également dans les raids cinq étoiles, alors assurez-vous d’apporter des Pokémon de type Combat, Feu de Terre afin de le supprimer. Le cobalion dans ces raids a également la possibilité d’apparaître brillant. Amenez des amis et travaillez ensemble pour vaincre ce Pokémon.

Événement spectaculaire psychique dans Pokemon Go

Du 27 mars au 30 mars, les Pokémon psychiques apparaîtront plus fréquemment. Ils apparaîtront dans les raids, les œufs et les recherches sur le terrain. Également pour la première fois, les brillants Solosis, Gothita et Baltoy seront publiés dans Pokemon Go. C’est l’occasion idéale de moudre des bonbons psychiques Pokemon pour des évolutions ou des niveaux.

Week-end de raid spécial Lugia dans Pokemon Go

Le légendaire Pokemon Lugia fera son retour sur Pokemon Go. Il sera disponible du 27 mars au 30 mars. Il apparaîtra également dans les raids cinq étoiles, alors assurez-vous d’apporter des Pokémon de type Rock, Dark, Ice, Electric ou Ghost afin de le supprimer. Lugia dans ces raids a également la possibilité d’apparaître brillante. Amenez des amis et travaillez ensemble pour vaincre ce Pokémon.

Ce sont tous les événements qui se déroulent dans Pokemon Go pour le mois de mars 2020. De nombreuses opportunités pour attraper des Pokémon légendaires que les joueurs ont manquées. De plus, la chance de rencontrer Shiny Pokemon est un excellent ajout. Bien que la prochaine journée communautaire n’ait pas été officiellement révélée, ce sera un autre événement important qui se déroulera dans Pokemon Go pour le mois de mars. Ces événements incitent les joueurs à revenir pour en savoir plus et cela montre que le développeur se soucie vraiment de ses consommateurs.

Pokemon Go est maintenant disponible sur iOS et Android.

