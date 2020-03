Pokémon: Mewtwo contre-attaque – Evolution corrige une erreur majeure par rapport à l’original

La version originale du premier Pokémon Le film a fait une erreur cruciale concernant les types de Pokémon et comment ils s’en sortent au combat – et le nouveau remake de Netflix, Mewtwo Strikes Back: Evolution, le corrige.

Pokémon: le premier film – Mewtwo Strikes Back se concentre sur Mewtwo, un clone du légendaire Mew, l’un des Pokémon les plus puissants qui existe. Le film de 1998 a été construit autour des efforts de Mewtwo pour vaincre Ash et ses amis et créer une armée de clones Pokémon. Le film est considéré par les fans comme l’un des meilleurs films Pokémon jamais réalisés, car il raconte une histoire émotionnelle sur le lien entre les Pokémon et leurs propriétaires humains. Répertorié comme un original Netflix, Mewtwo Strikes Back: Evolution revisite l’introduction de Mewtwo dans le monde des Pokémon en lui donnant une cure de jouvence CGI complète.

Dans la séquence d’ouverture du film original, Ash se bat contre un entraîneur sur le thème des pirates dont les Pokémon sont Machamp, Donphan, Venemoth, Golem et Pinsir. À la fin de la bataille, Ash envoie Pikachu contre Venemoth, Golem et Pinsir de son adversaire. Bien qu’il soit en infériorité numérique, Pikachu gagne avec sa capacité Thunderbolt, qui élimine les trois à la fois. Mewtwo Strikes Back: Evolution recrée cette bataille, mais remplace Golem par le Pokémon hypnotique, Drowzee. La raison en est assez pratique: Pikachu vaincre Golem avec la foudre n’avait aucun sens, car selon les règles de Pokémon, Golem n’aurait pas dû se rendre à cette attaque.

Golem est un Pokémon de type Rock and Ground, et les Pokémon de type Ground sont naturellement immunisés contre les attaques électriques. Le Thunderbolt de Pikachu n’aurait pas dû l’affecter du tout, donc pour que cette scène fonctionne, Golem devait être retiré et remplacé par un Pokémon qui serait sensible à une attaque électrique comme Thunderbolt. Drowzee correspond à cette facture. Étant donné que les émissions et les films sont basés sur les jeux vidéo Pokémon, il est bien sûr important qu’ils suivent les règles établies par les jeux, et faire correspondre correctement le bon Pokémon est un élément clé du fonctionnement des batailles. L’utilisation d’un Pokémon du mauvais type peut entraîner une perte dévastatrice. Pokémon: le premier film a enfreint l’une de ces règles, mais le remake a résolu ce problème.

C’est l’une des rares modifications importantes apportées au film original, et peut-être le seul changement qui était vraiment nécessaire. Mewtwo Strikes Back: Evolution met à jour certaines choses, telles que la scène post-crédits, mais laisse l’histoire intacte. Pokémon: Le premier film est un classique Pokémon bien-aimé, et comme très peu avait besoin de modernisation, le remake prend soin d’éviter de faire trop de grands changements par rapport au film original.

