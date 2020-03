Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX: Comment faire évoluer Pokémon

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX rassemble Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team et Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team dans un remake pour Nintendo Switch. Ces jeux, lancés à l’origine en 2005, ont établi la série Pokémon Mystery Dungeon en tant que robot d’exploration de donjon aléatoire dans un monde habité par Pokémon avec la capacité de parler. Les joueurs entreront dans ce monde de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX en tant que Pokémon non évolué déterminé par un test de personnalité ou une préférence personnelle.

Connexes: Pokémon épée et bouclier: où trouver des bonbons rares (et comment les utiliser)

Les fans de longue date de la série Pokémon et les nouveaux venus sont bien conscients de la capacité des Pokémon à se transformer physiquement dans un processus appelé évolution. L’évolution fait partie des jeux Pokémon depuis le tout début et les joueurs verront de nombreux Pokémon évolués au fur et à mesure qu’ils joueront dans Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. Malgré cela, les joueurs passeront la majeure partie de l’histoire du jeu sans évoluer, se demandant s’ils ont fait quelque chose de mal ou s’ils ne savent tout simplement pas comment le faire. Ne vous inquiétez pas, car dans ce guide, les secrets pour débloquer l’évolution dans Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX seront expliqués.

Exigences pour l’évolution des Pokémon dans Rescue Team DX

Dans Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, les joueurs devront terminer l’histoire principale avant d’avoir accès à la capacité de faire évoluer les membres de leur équipe de sauvetage. Un seul Pokémon peut évoluer à la fois et ce Pokémon doit être le chef d’équipe. Chaque Pokémon doit répondre à certaines exigences pour évoluer, reflétant celles des jeux de base. Ceux-ci exigeront soit que le Pokémon soit d’un certain niveau, soit qu’il ait un objet spécifique à donner dans le processus. Tous les Pokémon qui évoluent par des moyens spéciaux dans les jeux principaux ont reçu de nouvelles méthodes:

Un câble de liaison est requis pour les Pokémon qui évoluent normalement via le commerce (Exemple: Kadabra en Alakazam)

Scard de beauté est requis pour les Pokémon qui nécessitent normalement une beauté maximale (Exemple: Feebas dans Milotic)

Le ruban solaire est requis pour les Pokémon qui n’évoluent normalement que pendant la journée (Exemple: Évoli en Espeon)

Le ruban lunaire est requis pour les Pokémon qui n’évoluent normalement que pendant la soirée (Exemple: Évoli en Umbreon)

Les objets d’évolution qui sont toujours dans le jeu sont requis pour les Pokémon qui évoluent en les utilisant (Exemple: Pikachu en Raichu avec Thunder Stone)

Comment faire évoluer des Pokémon dans Rescue Team DX

Une fois que le joueur a terminé l’histoire, dirigez-vous vers l’étang Whiscash au-dessus de la place Pokémon. Le Pokémon doit être seul, alors assurez-vous de laisser les autres membres de l’équipe en attente. Après quelques interactions de dialogue, le joueur pourra désormais envoyer un Pokémon dans la grotte lumineuse pour les faire évoluer. Si le Pokémon ne répond pas aux exigences requises, la grotte fera savoir au joueur ce dont il a besoin.

Plus: Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX: Guide pour recruter des Pokémon

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX est disponible sur Nintendo Switch.

Epic Avengers: Endgame Painting comprend tous les personnages (même Howard the Duck)

A propos de l’auteur

Spencer Reynolds est un écrivain, designer et joueur de jeu situé à Plano, TX. Diplômé de l’Université du Texas à Dallas avec un baccalauréat en arts et technologie. Il a une expérience antérieure d’écriture dans l’industrie en tant que testeur de jeu. Il utilise actuellement son expérience dans le développement de jeux pour écrire des guides de jeux vidéo pour ..

En savoir plus sur Spencer Reynolds