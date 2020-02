Pokémon Sword and Shield Leaker sur la liste noire de Nintendo

Nintendo a trouvé un tristement célèbre Épée et bouclier Pokémon leaker, et la société de jeux vidéo ne prend aucun risque: la publication pour laquelle la personne a écrit a été mise sur liste noire. Nintendo prend très au sérieux la sécurité des informations liées à ses jeux. Les fuites liées aux jeux Pokémon sont quelque chose à laquelle Nintendo accorde une attention encore plus grande.

L’année dernière, une série de fuites de Pokémon Sword and Shield a révélé non seulement quelles créatures adorables (ou pas si adorables) seraient dans les nouveaux jeux, ainsi que des informations sur les évolutions et plus encore. Nintendo a même intenté une action en justice contre les fuyards anonymes qui diffusent des informations sur les réseaux sociaux, citant des informations d’identification provenant de Discord et de 4Chan ainsi que d’autres endroits où les informations ont été partagées. L’un de ceux qui ont divulgué des informations sur l’épée et le bouclier Pokémon a écrit pour un site Web de jeux vidéo portugais.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Dans Pokémon Sword and Shield, M. Mime a l’air encore plus ridicule

Polygon signale qu’au moins une fuite a été identifiée. La personne en question était pigiste pour le site Web portugais FNintendo. Le leaker a reçu une copie avancée de Pokémon Sword and Shield à des fins d’examen. Malheureusement, cette personne a fait le mauvais type de rapport aux mauvaises personnes bien en dehors des règles établies. FNintendo a publié une déclaration sur son site Web expliquant comment cela leur fait du mal, mais assumant finalement la responsabilité des actions du pigiste:

“Nintendo nous a offert une copie du jeu à des fins d’examen, avec des directives d’embargo claires, auxquelles nous avons consenti. Cette copie a ensuite été envoyée à l’un de nos examinateurs, qui a divulgué les informations. Après l’enquête, FNintendo a rompu sa relation avec cet évaluateur. .

Notre relation avec Nintendo Portugal remonte à 11 ans, mais notre part dans cette fuite est une violation claire de l’accord de confidentialité entre nous et, par conséquent, une rupture totale de la confiance avec Nintendo. “

Nintendo a mis sur liste noire FNintendo, qui ne sera plus invitée à des événements ou des produits Nintendo en conséquence. La société a présenté ses excuses à Nintendo et à The Pokémon Company pour cet abus de confiance massif et pour ne pas avoir “traité les documents de révision avec suffisamment de soin”.

Lorsque les sociétés de jeux font confiance aux gens pour connaître des informations qui n’ont pas encore été publiées, des directives claires sont établies. L’un des plus élémentaires est généralement un accord selon lequel certaines informations ne seront pas révélées avant une certaine date et heure. Alors que le pigiste a enfreint les règles, la publication en est finalement responsable. Malheureusement, cela signifie que les actions d’une personne blessent tous les autres associés à FNintendo. Bien que les fuites soient un moyen passionnant de se renseigner sur un jeu à venir, il y a des répercussions sur les fuites d’informations – et l’une d’elles est que le bélier devient effectivement zéro pour une explosion qui engloutit tout le monde autour d’eux.

Suivant: Pokémon: Mudsdale ne devrait pas exister dans la région de Galar de Sword And Shield

Épée et bouclier Pokémon sont disponibles sur la Nintendo Switch.

Source: Polygone

Nintendo devrait redémarrer ses jeux oubliés pour le commutateur

A propos de l’auteur

John Prager est un joueur de toujours qui est pratiquement obsédé par les RPG, bien qu’il puisse être trouvé en train de jouer à Overwatch et à d’autres jeux à l’occasion. Une fois membre de la PC Master Race, sa préférence s’est déplacée vers les consoles au fil des ans. Il a complètement détruit quatre contrôleurs Xbox Elite par surutilisation (et un dans un accès de rage de guérisseur). John écrit depuis plus d’une décennie et passe la plupart de son temps libre avec un contrôleur à la main et une tasse de café à proximité.

En savoir plus sur John Prager