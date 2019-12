Pokémon Sword and Shield – Revue de jeu vidéo

Le retour de Pokémon dans son essence la plus pure ne revient pas avec les éléments clés de ses cartes, mais il compense avec d'autres grandes vertus.



Titre original: Épée Pokémon / Bouclier Pokémom Année: 2019 Réalisateur: Acteurs: Date de sortie:15 novembre 2019 (MX)

Épée et bouclier Pokémon

Développeur: Game Freak (Pokémon: allons-y, Pikachu! / Allons-y, Évoli!)

Classification: E

Plateformes: Switch

Sexe: JRPG

Joueurs: 1

Pokémon a eu 20 ans en 2019 et il n'y a pas de meilleure façon de le célébrer qu'avec une bonne dose de franchise, en particulier en terminant avec une double édition déjà utilisée. Bouclier Pokémon et Épée Il est enfin là et nous vous disons s'il vaut la peine de se lancer dans une aventure JRPG de plus de 20 heures de plaisir de chasse aux monstres.

Musique / SFX

La musique et les effets sonores sont excellents, bien que malheureusement nous n'ayons toujours pas de voix de personnages et de monstres, ce qui mérite à ce stade et d'avoir le grand travail d'acteur que nous avons vu dans les récentes séries animées. Au moins, nous avons une excellente traduction en espagnol.

Évaluation: 4/5

Visuels

Les dessins des personnages et des monstres sont grands, bien que l'animation des batailles et des séquences laisse à désirer (surtout la pauvreté des scénarios dans la zone sauvage). Allez, ce n'est pas un mauvais jeu visuellement, encore moins (Nintendo ou The Pokémon Company le risquerait), mais ce n'est pas aussi bien pris en charge que le Let’s Go! que Game Freak lui-même s'est développé aussi, et il n'y a pas longtemps.

Évaluation: 4/5

Système de jeu

Le récit de Épée et Bouclier C'est plus que génial, bien que malheureusement au-delà de la zone sauvage – avec une sensation incroyable de jeu ouvert – le jeu soit beaucoup plus linéaire que dans les derniers épisodes, une décision étrange de ses développeurs, bien qu'un aimant sans équivoque pour les nouvelles générations de dresseurs Pokémon. Le système parental simplifié et la spectaculaire des batailles titanesques dans les gymnases sont très attrayants pour les jeunes joueurs, bien que nous aurions franchement préféré un jeu plus difficile pour les vétérans qui jouent à ce jeu depuis deux décennies.

Évaluation: 3.5 / 5

C'est toujours une grande tradition de parcourir un monde plein de défis – cette fois Galar – pour devenir le dresseur de Pokémon ultime (avec une modeste collection de créatures cette fois) et le plaisir en famille est garanti. Mais franchement, nous aurions aimé un jeu plus difficile et épique, comme celui-ci, loin de Red / Blue.

Si vous êtes un fan absolu et que vous souhaitez célébrer le 20e anniversaire de Pokémon, Épée et Bouclier Ils sont pour vous, bien qu'ils ne soient pas les meilleurs de la franchise à ce jour.



