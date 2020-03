Poupée diabolique: analyse Blu-ray

Nous analysons en Blu-Ray la cinémascomique de Poupée diabolique, le redémarrage classique de l’horreur

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale du Blu-Ray de Diabolical Doll, le redémarrage dans lequel la saga de la Diabolic Doll, avec Chucky, est relancée, avec une nouvelle version qui opte plus pour les dangers de l’intelligence artificielle que pour la réincarnation des tueurs en série.

Le film de Lars Klevberg (Polaroid), est un thriller d’horreur, dans le genre slasher, dans lequel en utilisant les personnages créés par Don Mancini, ils sont maintenant joués par Gabriel Bateman (Never Turn Off the Light), Aubrey Plaza (Légion), Brian Tyree Henry (Joker), Tim Matheson (Snowfall), David Lewis (Unspeakable), Ty Consiglio (Wonder), Amber Taylor (Batwoman), Beatrice Kitsos (Infidelity Has Price), Carlease Burke (Plan B) et Hannah Drew (Patrie: Fort Salem), entre autres. De plus, la version originale comporte l’intervention de Mark Hamill (Star Wars: The Rise of Skywalker), prêtant sa voix à la poupée tueuse.

Synopsis

Une mère (Aubrey Plaza) donne à son fils Andy (Gabriel Bateman) une poupée pour son anniversaire, qui vient d’être publiée comme la dernière technologie. Mais ce qu’elle ne sait pas, c’est que la poupée va prendre conscience et décider de commettre une série de meurtres.

De cette façon, nous analyserons la version Blu-Ray de Poupée diabolique. Nous espérons que vous apprécierez le film autant que nous. De cette façon, nous devons travailler pour découvrir tout ce qui cache cette édition nationale, avec une analyse sans spoiler.

Bande-annonce:

Making Of (5 minutes):

Buddi peut connecter et contrôler tous les appareils et produits électroniques de la maison. Pour le réalisateur, Lars Klevberg, le film aborde différents niveaux de terreur, ainsi que d’autres questions telles que l’intelligence artificielle.

Le producteur Seth Grahame-Smith indique qu’il voulait apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de pertinent pour le public d’aujourd’hui. De plus, ils commentent que le réalisateur a été très impliqué dans la création et la conception du nouveau Chucky, passant des mois à travailler sur le concept artistique.

Concernant le casting, le réalisateur commente que c’est génial, où tout le monde est très méthodique et dégage une très bonne énergie.

Buddi interactif (4 minutes):

Nous voyons comment Chucky a pris vie pendant le tournage. Pour Aubrey Plaza (Karen Barclay), la poupée diabolique est un personnage emblématique et inoubliable qui a été enregistré dans la culture populaire. De plus, l’actrice pense que le script est très actuel, qui parle d’une technologie maléfique, du cloud et des appareils auxquels les gens sont accrochés.

Le jeune acteur Gabriel Bateman (Andy Barclay) avoue qu’il croyait que Chucky se ferait par ordinateur, mais dans le tournage, ils avaient une poupée animatronique, qui bougeait le corps et le visage. Ainsi, pour le tournage, ils avaient 9 versions de Chucky, où chacune servait pour une raison précise, que ce soit pour des gros plans ou des scènes d’action. Et lorsque les marionnettistes ne pouvaient pas faire une scène, ils l’ont ensuite réalisée à travers une animation numérique.

Bande annonce du film (2 minutes).

2 courts de plastimation (2 minutes):

Deux courts métrages d’animation, en stop motion avec de la pâte à modeler, de Lee Hardcastle, très sanglants.

La chanson de Buddi (3 minutes):

Vidéo musicale avec la chanson instrumentale complète de Buddi, le thème principal de la sinistre poupée, conçue et interprétée par Bear McCreary.

Autres titres:

Bande-annonce de l’ombre (2 minutes).

Bande-annonce de Lazzaro Feliz (2 minutes).

Bande-annonce de The Old Man & The Gun (3 minutes).

Bande-annonce du Verdict (3 minutes).

Bande-annonce de What Hides Silver Lake (2 minutes).

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat du Blu-Ray Diabolic Doll, désormais également disponible en DVD, grâce à Vertigo Films; pour le ramener à la maison et le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois en version originale et doublée en espagnol.

Produit: Poupée diabolique

Prix: 19,99 €

Disponibilité: InStock

Description: Une mère (Aubrey Plaza) donne à son fils Andy (Gabriel Bateman) une poupée pour son anniversaire, qui vient d’être publiée comme la dernière technologie. Mais ce qu’elle ne sait pas, c’est que la poupée va prendre conscience et décider de commettre une série de meurtres.

Edu16k

4,0 4,00 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Partager

Article précédent

Supergirl: Melissa Benoist est enceinte, qu’adviendra-t-il de la série?

Edu16k

“Eduardo Quintana: Avocat qui a trop tard découvert qu’il avait fait une erreur dans sa carrière, il se consacre à dévorer toutes sortes de cinéma, du culte au moche qu’il parvient à faire demi-tour (comme le récent” Sharknado “). Il ne conçoit pas un jour sans avoir vu au moins un film ou un chapitre d’une série télévisée, à côté d’un narguilé. Il aime les jeux vidéo et les bandes dessinées, et tout livre qui tombe entre ses mains sera désespérément lu. Fan de superproductions, “Game of Thrones”, “Friends”, “The Big Bang Theory”, “The Simpsons”, etc.