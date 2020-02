Pour arriver au sommet, il faut commencer par le bas. Bande-annonce de «The High Note»

Focus Features a publié une première bande-annonce de ‘La note haute‘(anciennement’ Covers ‘), un film réalisé par Nisha Ganatra (‘ Late Night ‘) avec Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr., June Diane Raphael, Bill Pullman, Eddie Izzard et Ice Cube, entre autres. Ils ont la bande-annonce disponible ci-dessous.

Situé dans le monde éblouissant de la scène musicale de Los Angeles, il raconte l’histoire de Grace Davis (Ross), une superstar dont le talent et l’ego ont atteint des niveaux incroyables. Maggie (Johnson) est l’assistante personnelle surmenée de Grace, mais elle aspire toujours à son rêve d’enfance de devenir productrice de musique. Lorsque le manager de Grace (Cube) lui propose une option qui pourrait changer le cours de sa carrière, Maggie et Grace élaborent un plan qui peut changer leur vie pour toujours.

Écrit par Flor Greeson et produit par Tim Bevan et Eric Fellner à travers leurs Working Title Films, le film présente une production exécutive d’Alexandra Loewy et sortira aux États-Unis le 8 mai.

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube