Pour le moment, Venom 2 maintient sa date de sortie en 2020

De nombreux films ont dû suspendre leur tournage ou même retarder leur date de sortie estimée. Cependant, Venom 2 maintient, pour le moment, sa date de sortie en 2020.

Le lundi 30 mars, Sony a confirmé l’avenir de ses prochaines versions. Grâce à la sortie, nous avons pu voir que sept de ses prochains succès au box-office avaient été retardés jusqu’à l’automne ou même 2021. Parmi ces films n’est pas Venom 2, qui maintient sa date de sortie du 2 octobre. De cette façon, le coronavirus ne modifiera pas sa libération car il Morbius ou Uncharted.

L’univers Spider-Man s’agrandira cette année avec la publication de Venom 2 et Morbius. Ce qui a commencé avec Venom en 2018 sera prolongé avec de futures productions encore incertaines. Et Venom 2 sera le prochain que nous verrons dans les théâtres, dirigé par Andy Serkis, acteur de Gollum dans la saga Le Seigneur des Anneaux, et avec un casting dirigé par Tom hardy dans le rôle d’Eddie Brock, Michelle Williams chez Anne Weying, Woody Harrelson comme Cletus Kasady ou Reid scott comme le Dr Dan Lewis, entre autres.

Autres premières qui ne seront pas affectées

Bien que le coronavirus ait affecté un grand nombre de séries et de films, il semble que Venin 2 Ce ne sera pas le seul projet qui conserve sa date de sortie malgré la pandémie mondiale que nous connaissons. Monster Hunter maintient également sa première le 4 septembre, le très animé Connected. Le mode famille arrivera le 18 septembre. The Man from Toronto et The Happiest Season seront présentés en novembre.

Même ainsi, il faudra voir quand la vie reviendra modérément à la normalité, comment Sony et le reste des études réagiront à sa prochaine première. Décidément, un 2020 assez incertain est resté par rapport au monde cinématographique.

