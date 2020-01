Pour sauver IRON Man, Pepper Potts doit retrouver ses parents

Pepper Potts a parcouru un long chemin – d’un membre fidèle de la distribution de soutien d’Iron Man à un héros à part entière à sa droite. Afin de sauver la vie de Tony Stark, cependant, elle devra trouver les parents biologiques de Stark, ce qui est plus facile à dire qu’à faire lorsque l’un est une rock star et l’autre un agent d’HYDRA. Il semble que Pepper Potts aka Rescue ait du pain sur la planche en 2020 Rescue # 2 par Dana Schwartz et Jacen Burrows.

La vie de Tony Stark a été assez compliquée ces derniers temps. Non seulement il a récemment été ramené à la vie grâce au clonage, mais sa résurrection a été réalisée par Arno Stark, son frère disparu depuis longtemps ainsi que le plus récent Iron Man. Son frère a également utilisé le même processus de clonage pour ressusciter ses parents morts depuis longtemps, Howard et Maria Stark. Malheureusement, cela laisse la question philosophique plutôt épineuse – la recréation exacte d’une personne, avec toutes ses pensées et ses souvenirs, peut-elle être vraiment considérée comme humaine? Pour aggraver les choses, Tony lui-même est prêt pour une dépression psychologique complète. Il n’y a qu’une seule personne qui peut le «sauver» – Pepper Potts. Le seul problème? Elle n’est pas sûre de vouloir le travail.

Lorsque Pepper Potts a été vue pour la dernière fois, elle avait quitté le monde de Tony Stark. Malgré son statut de super-héros, Pepper n’est pas dans l’orbite des super-héros de Tony Stark depuis un certain temps. Cependant, même si elle reconstitue sa vie, il semble qu’elle devra une fois de plus retirer Stark du bord du gouffre. Selon les sollicitations, elle devra trouver les parents biologiques de Tony Stark – car il a été révélé à Iron Man # 600 que Tony Stark avait été adopté par Howard et Maria Stark.

La mère biologique de Tony est Amanda Armstrong, qui, à la vraie mode Stark, est un peu une rock star. Elle a été recrutée par le SHIELD pour un travail d’infiltration où elle a eu une aventure avec un autre agent nommé Jude, qui a finalement été révélé comme le père biologique de Tony. Le seul problème est que Jude était en fait un agent double de HYDRA, qui a réapparu plus tard avec l’intention de recruter Tony dans l’organisation perverse. La tentative a été assez facilement déjouée. Avec Amanda toujours en tournée et Jude toujours en fuite, rien ne sera facile pour Pepper Potts.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une mini-série en deux numéros, Rescue 2020 semble être une histoire amusante, bien que brève, qui ramène Pepper Potts dans le giron. Avec Arno Stark, l’actuel Iron Man, Rescue 2020 met carrément en vedette Pepper alors qu’elle remet sa vie en commun – et trouve également une place dans cette vie pour Tony Stark. Étant donné la popularité de Pepper Potts grâce à ses apparitions MCU, il est également très populaire que cette mini-série puisse conduire à une suite ou à une série en cours si elle s’avère populaire. Une chose est sûre – Pepper Potts est le seul espoir pour son ancien patron, l’ancien Iron Man.

