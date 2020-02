Pourquoi Alison Brie est dans tant de films et d’émissions de télévision Netflix

L’actrice Alison Brie joue dans le film Netflix Fille cheval, sorti le 7 février – mais c’est loin d’être son seul projet Netflix récent. L’acteur de 37 ans a été une présence majeure sur le service de streaming au cours de la dernière année, mettant également en vedette deux de ses émissions de télévision les plus connues: BoJack Horseman (qui a diffusé son dernier épisode en janvier) et GLOW (qui diffusera sa dernière saison en 2020). Avec autant de projets, il est juste de se demander si elle a un accord avec Netflix ou s’il y a une autre raison pour laquelle elle a été si active sur la plate-forme.

Dans Horse Girl, réalisé par Jeff Baena (Les petites heures), Brie incarne une jeune femme qui travaille dans un magasin de tissus et commence à vivre des épisodes de maladie mentale. Le thriller psychologique a fait sa première au Sundance Film Festival le mois dernier et a attiré des critiques mitigées, mais beaucoup ont été favorables à la performance de Brie; le Hollywood Reporter l’a appelé «affiné» et le Wall Street Journal l’a appelé «distingué». Son travail dans Horse Girl est un contraste de ton de GLOW, la série à succès de Brie sur les Gorgeous Ladies of Wrestling des années 1980. Brie a attiré des éloges similaires pour sa performance dans le spectacle, et bien qu’il s’agisse plutôt d’une comédie simple, elle affiche une gamme dramatique impressionnante.

Brie exprime également Diane Nguyen, un personnage majeur de BoJack Horseman, qui pourrait être le plus aimé de ses trois projets Netflix sur les écrans ces derniers mois. L’émission a été considérée comme l’une des meilleures à la télévision depuis sa première en 2014, et elle s’est récemment conclue après six saisons à un succès critique majeur. Par tous les comptes, Brie a été l’une des plus grandes stars du service: ses trois derniers grands projets ont tous été sur Netflix.

Il est peu probable que ce soit autre chose qu’une coïncidence, car il n’y a aucun rapport public d’un accord garanti à long terme. Brie a toujours été une actrice prolifique depuis son entrée en scène en tant que Trudy Campbell dans Mad Men. Elle est apparue dans au moins quatre films et émissions de télévision par an depuis 2015. En 2016, elle avait neuf projets, dont un rôle de voix dans le jeu vidéo Marvel Avengers Academy et une apparition dans le pilote pour les enseignants. Elle joue des rôles dans des longs métrages, des émissions de télévision, des jeux et même des clips et des courts métrages.

Pendant ce temps, Netflix a produit de plus en plus de contenu au fil des ans, avec un pedigree croissant: cette année, The Irishman, The Two Popes et Marriage Story ont tous attiré l’attention des Oscars. Les guerres de streaming peuvent commencer, mais pour le moment, Netflix est toujours la force dominante en termes de contenu original.

Pour tout acteur ou actrice qui travaille autant que Brie, il est de plus en plus probable que leur travail se termine sur Netflix. Elle n’est pas la seule à avoir participé à plusieurs émissions Netflix récemment: la star de Mad Men, Kiernan Shipka, a également été prolifique sur le service de streaming (elle a joué dans The Silence, Let It Snow et Chilling Adventures of Sabrina). Mais comme Brie y a connu tant de succès, il est probable que ses expériences positives l’ont rendue plus susceptible de retravailler avec eux. Le public ne devrait pas s’attendre à ce que chacun de ses projets à l’avenir se retrouve sur le service de streaming, mais néanmoins, Fille cheval poursuit une longue et fructueuse collaboration entre Alison Brie et Netflix.

