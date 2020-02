Pourquoi Barney a été obsédé par le prix est juste

Barney Stinson (Neil Patrick Harris) était un grand fan de The Price Is Right sur Comment j’ai rencontré votre mère, en particulier en ce qui concerne l’hôte du jeu télévisé, Bob Barker. L’animateur a été le sujet de discussion à plusieurs reprises sur la sitcom CBS qui s’est déroulée de 2005 à 2014. Voici pourquoi Barney était obsédé par The Price Is Right et comment il se connectait à son père.

L’enfance de Barney a eu une influence majeure sur la façon dont il s’est révélé adulte. Il est né et a grandi à Staten Island par sa mère célibataire, Loretta Stinson (Frances Conroy). La mère de Barney n’a jamais été vraiment honnête avec lui quand il était enfant. Elle a refusé d’expliquer pourquoi son demi-frère, James (Wayne Brady), était noir et avait tendance à changer de sujet lorsqu’on lui a demandé l’identité de leur père. Le mystère entourant le père de Barney a continué jusqu’à l’âge adulte, mais la vérité est sortie plus tard.

Avant que Barney ne déterre la vérité, Loretta a amené son fils à croire que Bob Barker était son père. En réalité, elle a menti pour que son fils cesse de lui demander son identité. Dans la saison 2 de How I Met Your Mother, Barney a réussi à obtenir The Price Is Right en tant que candidat. L’épisode, “Showdown”, comportait une apparition de Barker car il hébergeait toujours le jeu télévisé de longue date. Barney a passé beaucoup de temps à s’entraîner pour le jeu télévisé pour impressionner son père. Il a ensuite tout fait parfaitement, calculant les sommes dépensées et remportant tous les prix, y compris le Showcase Showdown. Barney était prêt à révéler que Barker était son père à la télévision mais a décidé de ne pas le faire à la dernière minute. Autant qu’il voulait une figure paternelle dans sa vie, il savait au fond que Barker n’était pas son vrai père.

Barney a finalement appris la vérité sur son vrai père

Derrière l’obsession de Barney pour The Price Is Right on How I Met Your Mother se trouvait sa réelle détermination à trouver son vrai père et à comprendre pourquoi il avait été abandonné. Dans la saison 6, après que James a rencontré son père biologique, Barney est venu net et a dit à sa mère qu’il savait qu’elle mentait à propos de Barker. Il a partagé que Loretta était effectivement une figure paternelle dans les moments importants de sa vie et il en était reconnaissant. Cependant, après le décès du père de Marshall, Barney s’est senti prêt à affronter son père.

Le père de Barney s’est avéré être Jerome Whittaker, un homme qu’il connaissait étant enfant sous le nom d ‘”oncle Jerry”. Le personnage, joué par John Lithgow, passerait du temps avec Barney, mais après un incident de vandalisme au Musée d’histoire naturelle, Jérôme a cessé de revenir. Barney était bouleversé de découvrir que Jérôme avait une autre famille, y compris un autre fils. Après que Barney a révélé ses sentiments à propos de son père absent, Jerome a essayé de se réconcilier avec lui en construisant une nouvelle relation. Lithgow est apparu dans quelques épisodes supplémentaires avant Comment j’ai rencontré votre mère s’est terminé avec la saison 9 prouvant que son lien avec Barney se développait.

