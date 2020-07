Pourquoi Batman a-t-il un dinosaure dans la grotte des chauves-souris?

Le Tyrannosaurus Rex dans la grotte Batman est devenu un incontournable de sa salle des trophées. Mais … D’où venait le dinosaure robotique?

La grotte des chauves-souris possède des tonnes d’objets et de trophées Homme chauve-souris a compilé dans sa lutte contre la criminalité. Mais pourquoi l’un de vos souvenirs est-il une réplique animatronique grandeur nature d’un Tyrannosaurus Rex? Pour trouver la réponse, il faut remonter à 1946 et parcourir les pages de la bande dessinée Batman # 35.

Le showman a appelé Murray Wilson Hart Il essaie de trouver le prochain spectacle pour surmonter ses derniers « carnaval d’eau » et « jeux de glace ». Inspiré par un titre indiquant qu’un mammouth préhistorique vient d’être découvert dans un glacier sibérien, il décide de créer une île aux dinosaures. Une destination que les clients peuvent visiter pour voir des recréations robotiques de créatures préhistoriques. Il conclut une conférence de presse en annonçant qu’il organisera un dîner pour les chasseurs où seront servis des filets de mammouth de Sibérie. « Viande de millions d’années! Cela devrait être tendre « , a-t-elle déclaré aux journalistes. Batman et Robin vont à ce dîner.

Wilson Hart explique à ses invités que la présence des héros est due au fait qu’ils sont des chasseurs d’hommes.

Une proclamation qui offense certains des invités. Il M. Breach Il dit que le duo ne mérite pas une place à la table en raison de leur dépendance à la technologie moderne pour leurs aventures. Il parie 5 000 $ qu’ils ne pourraient pas survivre 36 heures sur l’île des dinosaures sans l’aide de ses outils, offrant l’argent à une œuvre de bienfaisance choisie par Batman. Breach contrôlera l’animatronique pendant que la paire se bat pour éviter le danger. Malgré le fait que Bruce Wayne soit si riche que 5000 personnes ne sont pas un chiffre significatif pour lui, il accepte l’offre. Pendant ce temps, un autre assistant de dîner, Stephen Chase, se frotte le menton et conspire.

Après que Batman et Robin aient retiré leurs ceintures pour une séance photo, le couple se dirige vers les jungles de Dinosaur Island.

Ils ne savent pas, cependant, que Chase a tendu une embuscade à Breach et pris les commandes avec des plans pour éliminer les héros pour de bon. Attaqués par un styracosaure, Batman et Robin s’échappent en plongeant dans l’océan. Mais le siège ne se termine pas car ils sont pourchassés par des hommes des cavernes.

Ils survivent à ce combat, mais les choses tournent vraiment mal dans la bataille finale, alors que nous voyons Chase attaquer Batman sur le célèbre T-Rex. Et si cela n’était pas assez extravagant, cela ne s’est arrêté que lorsque Robin, qui avait forgé des ailes à partir d’un ptérodactyle robotisé et s’est catapulté dans le ciel, verse de l’eau dans les panneaux de commande des robots par le haut. Le plan fonctionne et l’histoire se termine avec Chase dans une cage pendant que Batman donne une conférence de presse. Le méchant explique qu’il voulait éliminer Batman pour créer un syndicat du crime à Gotham.

Après ces événements, Batman a décidé de rester Tyrannosaurus Rex, et donc se souvenir de son expérience sur une île qui a fusionné les concepts de Westworld et Parc jurassique. Peut-être que cette bande dessinée a été la source d’inspiration pour Michael Crichton, créateur des deux histoires.