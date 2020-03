Pourquoi David Fincher a appelé Ben Affleck Unprofessional pendant Gone Girl

Pourquoi Fille disparue le cinéaste David Fincher décrit son rôle principal masculin, Ben Affleck, comme “non professionnel?” Sur les médias sociaux, l’audio du commentaire du réalisateur a fait le tour, en supposant que Fincher s’est affronté à Affleck pendant la production. Cependant, le contexte implique que la querelle présumée de Gone Girl a été déformée.

Basé sur le roman de Gillian Flynn de 2012, Gone Girl est sorti en salles en 2014. Affleck joue le rôle de Nick Dunne, un enseignant accusé du meurtre de sa femme, Amy Elliott Dunne (Rosamund Pike), un homme connu pour avoir inspiré la populaire série de livres pour enfants de ses parents, Amy incroyable. Alors que l’enquête s’intensifie, Nick se rend compte qu’Amy semble jouer à un jeu méchant qui l’encadre pour son meurtre. Accablé par la couverture médiatique constante, à un moment donné du film, Nick tente de rester discret afin d’éviter tout soupçon.

La remarque “non professionnelle” de Fincher provient d’un moment où Gone Girl a survolé une scène d’aéroport. Nick met une casquette de baseball et espère que les gens ne le reconnaîtront pas dans les nouvelles, et Fincher se souvient qu’il voulait qu’Affleck porte une casquette des Yankees de New York, mais Affleck a refusé. Selon le réalisateur de Gone Girl, le problème concerne Affleck “venant de Boston” et “n’étant pas très professionnel en tant qu’acteur”. Fincher révèle ensuite que la production a été interrompue pendant quatre jours alors que son équipe négociait avec l’agent de l’acteur, Patrick Whitesell. “Je pensais que ce n’était pas du tout professionnel”, déclare Fincher. Affleck portait finalement une casquette des New York Mets pour la séquence Gone Girl.

Affleck a discuté de l’incident lors d’une interview en 2014 avec le New York Times. Il décrit le bœuf de casquette de baseball comme «un combat légitime» et qu’il a refusé de porter une casquette des Yankees en raison des implications de la culture pop compte tenu de sa réputation de fier natif de Boston et de grand fan des Red Sox. Selon Affleck, il a dit à Fincher: “Je ne peux pas. Je ne peux pas le porter parce que ça va devenir une chose [and] Je n’en entendrai jamais la fin. “De plus, Affleck qualifie les négociations ultérieures de” très Suisse “.

Même si l’argument de la casquette de baseball semble être légitime, il semble que Fincher espérait simplement provoquer Affleck. D’une part, le nom d’une équipe de Ligue majeure de baseball n’est pas crucial pour la scène, car Nick n’essaie pas d’éviter les discussions sportives à l’aéroport, mais espère plutôt ne pas être identifié comme un suspect de meurtre. Au fil des ans, Affleck a été plus que franc au sujet de son amour pour Boston, donc la déclaration “non professionnelle” de Fincher à propos d’Affleck pourrait être une question de lui à la traîne du public tout en prenant un jabot subtil à son acteur Gone Girl.

Il convient également de noter que Fincher a dit une fois qu’il serait “méfiant” d’Affleck s’il était sa femme, ne serait-ce qu’en raison du “vrai don de l’acteur de pouvoir insinuer un [fake phone] conversation.” Avec Fille disparue, Les commentaires d’Affleck et Fincher se relient essentiellement à la prémisse du film: la manipulation des médias et les demi-vérités sont tournées pour des raisons égoïstes – ou dans le cas du conflit de la casquette de baseball, une simple pêche à la traîne énigmatique.

