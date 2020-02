Pourquoi DEUX films de James Bond sortent en 1983

1983 est la seule année de l’histoire à avoir produit deux James Bond titres: Octopussy en juin et Never Say Never Again en octobre. Avec la sortie de No Time To Die dans un peu plus d’un mois, c’est le bon moment pour revisiter une année impaire dans le canon 007. Alors que les deux films 007 mettaient en vedette le héros titulaire, un seul d’entre eux – Octopussy – est un “vrai” film 007 et un membre officiel de la franchise. Les deux sorties distinctes sont le résultat d’une bataille juridique impliquant Eon Productions, qui a produit tous les films de James Bond depuis le début de la franchise – à l’exception de Never Say Never Again.

Octopussy était une sortie traditionnelle sous Eon, produite par Albert “Cubby” Broccoli et mettant en vedette Roger Moore, son sixième film Bond. Dans l’entrée précédente de la franchise, For Your Eyes Only, le méchant Ernst Stavro Blofeld semble plonger à sa mort dans la séquence de titre d’ouverture, bien que son nom ne soit jamais explicitement mentionné. Octopussy présente un certain nombre de nouveaux visages, dont le personnage principal, joué par Maud Adams. Le film a rapporté 187,5 millions de dollars au box-office, bien que les critiques aient été mitigées.

Quatre mois plus tard, Never Say Never Again est sorti en salles, et c’était étrange pour plusieurs raisons. D’une part, il y avait Sean Connery dans le rôle-titre, qui n’avait pas joué James Bond depuis Diamonds Are Forever en 1971. 12 ans plus tard, il était de retour, incarnant un Bond vieillissant dans un récit totalement incongru avec les films de Moore. Le film présentait également une intrigue identique à Thunderball, qui était à la fois un roman de Ian Fleming Bond et un film de Connery sorti en 1965. Il n’a pas été produit par Eon ou Broccoli, mais par Warner Bros. En outre, Blofeld, qui aurait été tué dans le film Moore précédent, était de retour en tant que méchant du film.

Les événements clés entourant ce moment étrange de l’histoire de Bond remontent au début des années 1960. Fleming avait travaillé avec le producteur de films Kevin McClory sur un scénario pour un film potentiel de Bond, mais ils ont dû l’abandonner en raison des coûts de production élevés. Fleming a ensuite transformé l’idée en son roman Thunderball, et n’a pas crédité McClory ou Jack Whittingham, qui a également travaillé sur le script. McClory a poursuivi Fleming en Haute Cour pour violation du droit d’auteur et a fini par s’installer deux ans plus tard. Quand Eon Productions a commencé à produire les films Bond, ils lui ont accordé un crédit de production sur le film Thunderball et le droit de filmer une deuxième adaptation du roman après dix ans.

Cette deuxième adaptation est devenue Never Say Never Again. Le film a connu un certain nombre de ralentissements de production et de problèmes de droits d’auteur, Connery ne faisant officiellement partie du groupe que lorsque le producteur Jack Schwartzman l’a recruté. Mais il est finalement sorti en 1983, quelques mois seulement après Octopussy. Et bien qu’il ait finalement gagné moins que le film précédent au box-office, il a en fait eu un meilleur week-end d’ouverture, totalisant 10,9 millions de dollars contre 8,9 millions de dollars d’Octopussy. Il a également recueilli de meilleures critiques, les critiques faisant l’éloge du retour de Connery et de la nouvelle formule de représentation d’un Bond vieillissant. En revanche, Octopussy était considérée comme longue et alambiquée, avec des opinions mitigées entourant la titulaire Bond girl.

Never Say Never Again a également présenté Blofeld comme un méchant à nouveau (joué par Max Von Sydow), et ce serait la dernière fois jusqu’en 2015 Spectre. Ce n’était pas un accident; à la suite de la bataille juridique, Eon Productions a perdu les droits du personnage à McClory, car il était une figure centrale de Thunderball. MGM et Eon n’ont pas récupéré les droits du personnage avant 2013, date à laquelle ils ont redémarré le personnage pour les films de Daniel Craig, avec le casting de Christoph Waltz.

