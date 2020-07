Pourquoi Eliza a-t-elle finalement eu le souffle coupé? Phillipa Soo explique – la théorie des fans a du poids!

C’est une production merveilleuse mais pourquoi Eliza a-t-elle finalement haleté? Les fans de Hamilton se tournent vers Phillipa Soo pour une réponse dont elle sera heureuse de discuter.

L’arrivée de Disney + a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme et c’est devenu quelque peu une nécessité au cours du verrouillage. Parlez de timing!

Avec une vaste bibliothèque proposant des titres Disney, Star Wars, Marvel et plus, il y a tellement de choses à apprécier sur le service de streaming. Cependant, de nombreux amoureux du théâtre ont été contraints de s’inscrire grâce à l’ajout de Hamilton le vendredi 3 juillet 2020.

Écrit par Lin-Manuel Miranda et réalisé par Thomas Kail, les téléspectateurs ont été invités par Disney + à regarder l’enregistrement de la célèbre comédie musicale de Broadway 2015. Il a été inspiré par la biographie de 2004 – Alexander Hamilton – écrite par l’historien, Ron Chernow, et il a suscité une nouvelle fois une large discussion grâce à de nouveaux publics.

En particulier, c’est ce moment qui suscite la curiosité des fans.

Hamilton: Pourquoi Eliza a-t-elle finalement eu le souffle coupé?

Eliza halète à la fin de Hamilton pour diverses raisons qui tournent autour de la transcendance du personnage.

Comme l’a souligné Distractify, l’actrice Phillipa Soo a expliqué lors d’une interview:

«Les gens disent:« Est-ce que Eliza va au paradis? Est-ce qu’elle voit Alexander? Est-ce qu’elle voit Dieu? Qu’est-ce que c’est? « Et c’est le genre de toutes ces choses. Parfois, c’est littéralement, je regarde et je vois le public, et c’est ça, mais je pense que cette idée de «transcendance» est présente dans tout cela. »

C’est un moment incroyable avec les projecteurs braqués sur elle et maintenant nous comprenons qu’il y a plusieurs significations à l’œuvre. Cependant, l’ambiguïté signifie que le public peut toujours enlever sa propre signification; il peut y avoir de nombreuses interprétations et plats à emporter.

La théorie des fans a du poids

Bien que certains fans aient fait valoir qu’elle voyait Alexander ou une autre vie et ainsi de suite, beaucoup croient qu’elle voit le public.

La source précédente note une réaction des fans qui résume peut-être le mieux la théorie: «J’aime la spéculation selon laquelle le halètement est qu’elle brise le quatrième mur et voit le public. Eliza Hamilton a passé les 50 dernières années de sa vie à essayer de raconter l’histoire de Hamilton au point d’être obsédée. Elle n’a jamais vu cela se produire. Donc, l’idée que l’histoire a été entendue et c’est pourquoi son personnage halète – j’aime l’idée de cela. «

C’est formidable de voir que Phillipa a abordé ce sens dans son explication, mais bien sûr, il y a encore plus que cela.

Un tel caractère phénoménal mérite une résolution profonde.

juste un rappel que le souffle d’eliza fait à la fin de « qui vit, qui meurt, qui raconte votre histoire » est qu’elle voit le public et se rend compte que l’histoire de son mari a été reprise #Hamilton pic.twitter.com/MahMwGkpcx – 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙡𝙖𝙝 ❂ (@sitharies) 3 juillet 2020

Les fans louent Hamilton

Un certain nombre de publics se sont tournés vers Twitter pour faire l’éloge écrasante de Hamilton sur Disney +.

Les éloges sont entièrement mérités. Découvrez une sélection de tweets:

Quoi qu’il en soit, Hamilton est une pièce de théâtre incroyable et de premier plan ET le jeu est absolument incroyable et Lin Manuel est un roi. reste fou! – pearce✨ (@ swiftyfan6) 4 juillet 2020

