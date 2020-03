Pourquoi Frozen 2 était une déception (malgré le dur labeur de Disney)

Malgré tous les efforts de Disney dans tous les domaines, Congelé 2 a fini par être une déception par rapport au Frozen original. À certains égards, c’était inévitable. Frozen a été un monstre frappé en 2013, devenant le film d’animation le plus rentable de l’année et le film d’animation le plus rentable jamais réalisé à cette époque. En tant que tel succès et phénomène culturel, le suivi allait être difficile, voire impossible, même dans les meilleures circonstances.

Le succès de Frozen va au-delà du box-office, car de nombreux films rapportent des tonnes d’argent mais n’ont pas d’impact culturel. “Let it go” était partout, les visages d’Elsa et d’Anna étaient sur tous les types de marchandises auxquels Disney pouvait penser, et il semblait que le monde entier était obsédé par le film. Les films Disney sont généralement de grands succès avec les enfants, mais cela a atteint des niveaux obsessionnels pour la dernière fois au début de la renaissance de Disney au début des années 1990.

Plutôt que d’aller trop vite, Disney a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que Frozen 2 soit plus qu’une simple saisie d’argent ou une suite précipitée. À l’époque de la renaissance de Disney, il y avait eu une série de suites de films Disney, mais elles étaient toutes des sorties directes vers la vidéo bon marché et précipitées dont on ne se souvient pas très bien (bien qu’il y ait des exceptions, comme les suites Aladdin) . Il était évident pour Disney qu’ils devaient prendre cela au sérieux; il ne suffisait pas de faire un film qui pourrait être une suite gelée.

Disney a attendu jusqu’en mars 2015 pour annoncer que Frozen 2 se produisait réellement, puis sa date de sortie de novembre 2019 n’a été annoncée qu’en avril 2017. Personne ne les aurait blâmés d’avoir annoncé la suite en décembre 2013 pour un redressement assez rapide, étant donné à quel point grand et inattendu d’un succès Frozen était.

C’est un contraste frappant avec la production de Frozen, qui était une production incroyablement précipitée. Alors que Walt Disney lui-même tentait de percer une histoire basée sur «La Reine des neiges» de Hans Christian Andersen en 1937, le projet réel qui est devenu Frozen n’a été sérieusement commencé qu’après la sortie de Tangled en 2010. Les problèmes liés à la création d’une véritable L’histoire s’est bien poursuivie, le scénario faisant toujours l’objet de réécritures majeures en juin 2013, cinq mois avant la sortie du film. Les principaux éléments du film, comme Anna et Elsa étant sœurs, ont été compris bien plus tard dans la production qu’ils ne le seraient normalement. Cette ruée est en grande partie responsable de nombreux problèmes avec le film original, en particulier en ce qui concerne l’animation.

Par rapport à cette production chaotique, Disney a donné à Frozen 2 une tonne d’espace pour respirer et se développer lentement et délibérément. Cela a permis aux réalisateurs Jennifer Lee et Christopher Buck de prendre leur temps, créant la mythologie et les mystères qui ont conduit l’intrigue de la suite. C’était la bonne décision à prendre plutôt que de précipiter une saisie d’argent bon marché, mais cela n’a pas fonctionné comme ils l’espéraient.

Frozen 2 n’était clairement pas une déception de deux façons: les retours au box-office et l’animation. Il a fait 1,45 milliard de dollars au box-office, devant 1,28 milliard de dollars de Frozen, tous deux sur un budget de production de 150 millions de dollars. L’animation était également plus forte, le seul domaine qui a indéniablement beaucoup profité du temps supplémentaire nécessaire pour bien faire les choses.

Le reste du film ne s’en sort pas aussi bien. Il ne reprend pas d’idées évidentes dans Frozen pour savoir comment construire la suite. Frozen 2 raconte une histoire plus ambitieuse, s’éloignant d’une structure de film Disney traditionnelle pour aller après quelque chose de plus grand et de plus compliqué. Parmi les principales critiques de Frozen 2, une grande partie de l’introduction donne l’impression de faire reculer la caractérisation, elle ne touche pas les profondeurs émotionnelles de la première, et bien que l’histoire soit ambitieuse, elle ne fonctionne pas tout à fait en exécution.

L’éléphant dans la pièce avec l’histoire de Frozen 2 est que Disney a fait un film avec la même histoire deux ans plus tôt: Thor: Ragnarok. Les grandes idées thématiques de Frozen 2 concernent les péchés de vos ancêtres (le père de Thor, Odin à Ragnarok, Elsa et le grand-père d’Anna Runeard dans Frozen 2), construisant un héritage par la conquête et la tromperie. Il y a même la même résolution de base: la seule issue est de détruire Asgard / Arendelle, bien que Frozen 2 permette à Elsa de sauver le royaume à la dernière minute. Ces parallèles ne sont pas subtils. Bien qu’il soit difficile de blâmer un film pour ne pas avoir cloué ses prémisses ainsi qu’un autre, il est également difficile de ne pas voir quand les parallèles sont si évidents.

Il y a aussi un pas en avant dans la musique. Le succès de Frozen peut être attribué en grande partie au succès de «Let it go». “Into the Unknown” et “Show Yourself” sont des chansons solides mais ne peuvent pas atteindre le niveau de succès du premier film. C’était une chanson emblématique que personne ne pouvait éviter, tandis que les chansons équivalentes de Frozen 2 n’avaient jamais rien atteint de tel. Ils sont bons, mais pas assez pour catapulter le film au-delà d’être juste une suite d’un film qui n’en demandait pas nécessairement un.

Disney n’a jamais été bon avec les suites de leurs films d’animation. En toute honnêteté, ce n’est pas comme s’il y avait un excellent bilan pour les franchises animées, les séries Toy Story et How to Train Your Dragon étant les seules à avoir été solides et cohérentes. Disney est, au moins, au-delà de ses jours de séquences directes en vidéo, mais n’a pas encore tout à fait compris comment les faire fonctionner. Disney n’a pas produit de nombreuses suites complètes, avec seulement cinq des 58 films pour lesquels ils ont été qualifiés dans cette catégorie (The Rescuers Down Under, Fantasia 2000, Winnie the Pooh, Ralph Breaks the Internet et Frozen 2). Ils ont évidemment changé de musique ces dernières années, mais ils ne savent toujours pas comment créer une suite qui résonne comme le premier film. Ralph Breaks the Internet n’a pas été aussi bien reçu que Wreck-It Ralph, et Frozen 2 a poursuivi cette tendance.

Pas que ce soit une tâche facile avec tout ce qui se passe. Essayer de faire une suite à Frozen, c’est essayer de suivre l’un de leurs films les plus réussis de tous les temps, un film qui n’a pas été conçu en pensant aux suites. Frozen 2 a dû aller plus loin, emportant l’histoire en dehors d’Arendelle car il n’y avait pas vraiment d’autre endroit où aller. Ce n’est pas un bon choix, essayer de faire des suites à leurs grands films. Ajoutez aux attentes incroyablement élevées de suivre un tel succès, et rien de moins que de faire un film au niveau de quelque chose comme Aladdin ou Le Roi Lion suffirait à satisfaire. Congelé 2 a fini par être une déception, malgré le fait que Disney ait fait de son mieux pour en faire le meilleur film possible. C’était probablement une tâche impossible, essayer de faire un film qui pourrait correspondre aux attentes d’une suite gelée. Malheureusement, il n’allait rien faire d’autre que de manquer, même si Disney lui a donné toutes les opportunités de faire le meilleur film possible.

