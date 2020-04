Pourquoi GTA 6 devrait ramener San Andreas & # 039; Missions secondaires contre le cambriolage

Il y a beaucoup de fonctionnalités que les joueurs attendent de Rockstar Games en ce qui concerne Grand Theft Auto 6, mais l’une des meilleures choses que l’entreprise puisse faire est de ramener quelque chose à quoi les joueurs ne s’attendraient pas; à savoir, les missions secondaires contre le cambriolage de Grand Theft Auto: San Andreas. Bien qu’il soit sorti sur PlayStation 2, Grand Theft Auto: San Andreas a livré un monde de jeu massivement tentaculaire absolument rempli de contenu, des coquilles d’huîtres cachées aux missions de camionnage longue distance, et bien que certains joueurs aient été déchirés par les aspects plus RPG de le jeu San Andreas est toujours considéré comme non seulement l’un des meilleurs titres GTA de tous les temps, mais aussi l’un des meilleurs jeux de la PS2.

L’une des raisons pour lesquelles Grand Theft Auto: San Andreas était si populaire était la grande variété de variétés qu’il offrait. Les joueurs pourraient se retrouver à passer des heures à chercher des étiquettes de gangs à pulvériser, à rechercher des lieux de photographie à San Fierro, ou tout simplement à s’engager dans de nouvelles missions ponctuelles de franchise allant des batailles de territoire de gangs à des entreprises plus ésotériques comme le proxénétisme. Cependant, l’une des idées les plus intéressantes (et sous-utilisées) de Grand Theft Auto: San Andreas, les missions secondaires contre le cambriolage à domicile, implore un retour.

Dans Grand Theft Auto: San Andreas, les joueurs pouvaient entrer dans l’un des trois camionnettes Boxville noires situées à Los Santos, San Fierro ou Las Venturas pour déclencher la mission secondaire contre le cambriolage, tant que c’était entre les heures de jeu de 22: 00 et 06h00. Une fois activées, ces missions ont permis à certaines maisons résidentielles de devenir accessibles et le joueur, comme Carl Johnson, pouvait se faufiler et voler des articles comme des téléviseurs, des micro-ondes et des stéréos, ainsi que des paquets aléatoires d’argent et toutes les armes que le propriétaire pourrait avoir. laissé derrière. Bien qu’il soit agréable en soi, ce mécanisme serait parfait pour que Rockstar s’adapte à l’ère moderne, compte tenu notamment de la façon dont, au cours des années depuis la sortie de San Andreas, le pillage en intérieur a été incroyablement raffiné dans des jeux Rockstar comme Red Dead Redemption 2.

Un certain nombre de rumeurs sur l’intrigue de Grand Theft Auto 6 citent le jeu comme ayant lieu dans les années 1970, les années 1980 ou les temps modernes, mais peu importe quand et où le prochain jeu de Grand Theft Auto aura lieu, Rockstar pourrait mettre à jour les missions secondaires de cambriolage de San Andreas pour l’ère moderne du jeu. Les animations de pillage incroyablement détaillées de Red Dead Redemption 2, bien que lourdes pour de nombreux joueurs, seraient parfaitement à l’aise dans le mode d’invasion de domicile proposé par Grand Theft Auto 6, et la façon dont Grand Theft Auto Online s’est étendu aux intérieurs déjà très détaillés de Grand Theft Auto V prouve que les personnages des titres développés par Rockstar n’ont aucun problème à explorer et à nettoyer les lieux intérieurs.

À San Andreas, différentes parties de l’État et différentes zones résidentielles basées sur le revenu offraient différents types d’intérieurs aux joueurs à explorer, mais le jeu était toujours limité par les limitations de la console et le stockage de la mémoire et ne pouvait contenir qu’un certain nombre de types intérieurs et un malheureusement, quantité infime d’objets pillables. Après Red Dead Redemption 2, cependant, les joueurs ne devraient avoir aucun doute que Rockstar peut créer d’énormes quantités de différents types de meubles et d’appareils électroniques que les joueurs peuvent acquérir auprès de PNJ sans méfiance, et également proposer un système de vente d’objets beaucoup plus complexe que de simplement conduire la camionnette Boxville. dans un garage désigné et faire disparaître les biens pillés.

Si un joueur était découvert alors qu’il pillait une maison dans Grand Theft Auto: San Andreas, un compte à rebours apparaitrait immédiatement à l’écran pour leur dire qu’ils n’avaient que dix secondes pour s’échapper du bâtiment avant l’arrivée des policiers. Cela se produit immédiatement, que les résidents de la maison aient ou non eu le temps d’appeler la police ou non, et si le joueur ne s’échappe pas avant que le chronomètre n’atteigne zéro, il est giflé d’un niveau de recherche de trois étoiles. Rockstar pourrait très facilement appliquer leur mécanisme de conversation PNJ de Red Dead Redemption 2 à ce mode et permettre aux joueurs de menacer, de rassurer ou d’éliminer les propriétaires avant d’avoir la possibilité d’alerter les autorités.

Bien que San Andreas comprenait un mécanicien furtif limité (grâce au travail de Rockstar sur la franchise Manhunt encore plus controversée), il était quelque peu rudimentaire et pourrait facilement être utilisé. La plupart des intérieurs de la maison n’étaient pas très grands, sauf si le joueur explorait les sections les plus chics de Vinewood ou des maisons de luxe haut de gamme à la périphérie de la bande de Las Venturas, et le compte à rebours de la police, ainsi que la vigilance des PNJ, étaient souvent réinitialisés si un joueur s’est échappé à temps, même s’il a déjà été repéré. Cela a conduit au scénario possible d’un joueur se faufilant dans une maison, ramassant un élément comme un micro-ondes ou une télévision, puis courant aussi vite qu’il le pouvait jusqu’à la sortie, ignorant complètement la furtivité. Tant que le joueur a franchi la porte avant la fin du compte à rebours, cela pourrait être répété encore et encore dans la même maison, brisant complètement la tension et l’immersion prévues du jeu.

En mettant en œuvre un meilleur système de furtivité et de sensibilisation aux PNJ, Rockstar pourrait rendre les missions de cambriolage dans Grand Theft Auto 6 incroyablement tendues et enrichissantes. Maintenant que les intérieurs de bâtiments ne doivent plus être des zones distinctes dans le monde du jeu, les joueurs pourraient non seulement avoir à se soucier des personnages non jouables à l’intérieur de la maison qu’ils cambriolent, mais aussi à l’extérieur. GTA 6 pourrait s’inspirer d’un autre jeu axé sur le vol, Thief Simulator, et obliger les joueurs à ne pas avoir l’air suspect lorsqu’ils sont à l’extérieur d’une maison. Dans Grand Theft Auto: San Andreas, Car Johnson a immédiatement mis un capuchon noir une fois que les missions de cambriolage ont commencé et a pu marcher dans la rue en tenant une télévision à écran plat sans qu’aucun des piétons ne batte l’œil. De la même manière que les PNJ de Red Dead Redemption 2 remarquent que le personnage principal est couvert de boue ou commet un crime, ils pourraient également être codés pour répondre à un comportement suspect, tel qu’un joueur se faufilant dans le périmètre d’une maison.

Les cambriolages de San Andreas ne pouvaient être achevés que la nuit, mais cette limitation devrait être supprimée. Maintenant que les joueurs savent que Rockstar possède la capacité de créer des routines réalistes complexes pour des personnages non jouables, il serait beaucoup plus intéressant de pouvoir voler des maisons le jour ou la nuit, selon les horaires et les habitudes des propriétaires. Cela pourrait créer un compromis intéressant, où les joueurs peuvent se déplacer plus rapidement à l’intérieur des maisons et voler plus d’articles pendant la journée lorsque les propriétaires sont au travail, mais ils courent également le risque d’être pris par des voisins curieux ou des systèmes de sécurité à domicile. Lors du vol d’une maison la nuit, les joueurs seraient obligés de se déplacer plus lentement, mais ils seraient moins susceptibles de se faire prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises. Bien sûr, il y a toujours des gens qui travaillent la nuit et qui sont à la maison pendant la journée, et ces quelques maisons pourraient être les plus faciles à voler pour les joueurs.

L’une des fonctionnalités les plus en vogue de Grand Theft Auto V, et de son mode multijoueur subséquent Grand Theft Auto Online, était la possibilité pour les joueurs de réussir de grands braquages ​​compliqués. Dans Grand Theft Auto 6, les missions de cambriolage devraient fonctionner de la même manière, mais à une échelle beaucoup plus petite. Les joueurs devraient avoir la possibilité d’observer une maison (et ses propriétaires) à l’avance, peut-être même d’acquérir des informations sur des biens de haute qualité qui peuvent être cachés à l’intérieur. Le processus de chargement d’articles dans un véhicule peut également être quelque peu organique, la quantité d’espace disponible étant dictée par la taille du coffre et / ou de la banquette arrière du véhicule actuel. Il peut être plus facile de fuir la police dans une voiture de sport, mais le joueur ne pourrait pas ranger la valeur de toute une maison dans une seule.

Il y a eu tellement d’avancées à la fois dans la mécanique des jeux vidéo et les possibilités graphiques depuis Grand Theft Auto: San Andreas que si les missions de cambriolage reviennent dans GTA 6, Rockstar a la capacité de les rendre considérablement plus engageantes et plus agréables qu’elles ne l’étaient dans leur version originale. . Les idées mentionnées ci-dessus ne sont que quelques options du développeur, et elles pourraient facilement ajouter des mécanismes encore plus intéressants, tels que différents revendeurs du marché noir et des prêteurs sur gages, pour étoffer encore plus les missions secondaires contre le cambriolage. Étant donné que les rapports les plus récents sur l’état du prochain jeu Grand Theft Auto le répertorient comme au début de la production, Rockstar a amplement le temps d’ajouter les missions secondaires de Grand Theft Auto: San Andreas ‘Burglary à Grand Theft Auto 6et s’ils le font, les joueurs ne devraient avoir aucun doute qu’au moins certains de ces changements peuvent apparaître.

